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General Electric $14 (+37,12%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,19%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Стал известен четвертый подозреваемый по делу о беспорядках на митингах
Фото: Андрей Любимов / РБК

Четвертым обвиняемым в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля стал Самариддин Раджабов, сообщили источники РБК

СК предъявил ему обвинение по ст. 212 УК (массовые беспорядки). Об этом рассказал РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Ранее ГСУ СКР по Москве сообщило, что по делу о беспорядках задержаны пять человек и назвало имена троих из них: Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Иван Подкопаев.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Раджабов ранее был арестован Мещанским судом Москвы на 10 суток, сообщал проект «ОВД-Инфо».

Материал дополняется.

Авторы: Петр Канаев, Маргарита Алехина
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