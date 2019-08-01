Стал известен четвертый подозреваемый по делу о беспорядках на митингах

Стал известен четвертый подозреваемый по делу о беспорядках на митингах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Четвертым обвиняемым в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля стал Самариддин Раджабов, сообщили источники РБК

СК предъявил ему обвинение по ст. 212 УК (массовые беспорядки). Об этом рассказал РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Ранее ГСУ СКР по Москве сообщило, что по делу о беспорядках задержаны пять человек и назвало имена троих из них: Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Иван Подкопаев.

Раджабов ранее был арестован Мещанским судом Москвы на 10 суток, сообщал проект «ОВД-Инфо».