Росгвардия заявила о двух пострадавших на акции в Москве бойцах

Росгвардия заявила о двух пострадавших на акции в Москве бойцах

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе противостояния с участниками акции протеста, проходившей в центре Москвы, сообщается на сайте службы.

«В ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа на несакционированной акции в Москве», — говорится в сообщении.

Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь, и опасности для их здоровья нет, добавили в Росгвардии.

Участники акции, проходившей в районе Тверской улицы, требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым ранее городской избирком отказал в регистрации.

Мероприятие началось напротив мэрии Москвы. В течение дня сотрудники правоохранительных органов оттесняли протестующих с Тверской улицы и близлежащих переулков. К вечеру часть собравшихся переместилась на Трубную площадь, где начался несогласованный властями митинг. В ходе протестов, по данным правозащитной организации «ОВД-инфо» на 19.00, задержали почти 700 человек. Московская полиция говорила о значительно меньшем числе задержанных — 295.