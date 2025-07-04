На предприятия КАМАЗа запретили проносить еду из-за угрозы диверсий

Запрет касается еды, заказанной или купленной в магазинах, а также промышленных товаров. Принести еду в контейнере из дома сотрудникам КАМАЗа разрешается. Меру объяснили угрозой массовых отравлений и диверсий

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Набережных Челнах на предприятиях КАМАЗа ввели запрет на пронос пищевой продукции, говорится в сообщении на сайте «Вести КАМАЗа». В пресс-службе завода РБК подтвердили информацию.

«Камазовцам нельзя проносить в здания как заказную, так и магазинную еду, за исключением контейнеров с домашней пищей собственного приготовления и для личного потребления. Запрет распространяется также на промтовары — кроме тех, которые требуются для исполнения служебных обязанностей», — сказано в сообщении.

Меру объяснили риском «массового отравления» и «вероятностью диверсий» ввиду политической обстановки и проведения военной операции на Украине.

Татарстан не раз подвергался атакам беспилотников, в Набережных Челнах обходилось без таких происшествий, но дроны сбивали над Казанью, Елабугой. 24-25 июня над регионом перехватили семь украинских беспилотников.

Кроме того, в республике задерживали граждан, сотрудничающих с украинской стороной. 1 июля ФСБ заявила об обвинении в покушении на убийство и госизмене 51-летнего жителя Набережных Челнов, который собирал данные для спецслужб Украины о воевавшем в ЛНР участнике добровольческого батальона «Спарта».

Задержанный передавал украинским спецслужбам данные о местонахождении потенциальной жертвы, его передвижениях, а также фотографии дома и личного автомобиля, а также информацию об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Татарстане, что могло быть использовано для подготовки диверсий.