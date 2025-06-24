Власти нескольких регионов России сообщили о сбитых беспилотниках
Власти нескольких регионов России вечером 24 июня сообщили об атаках беспилотников или воздушной тревоге.
- В Татарстане сбиты четыре украинских беспилотника, никто из жителей республики не пострадал, разрушений на земле нет, сообщила пресс-служба правительства региона.
- За этот день в Воронежской области сбили более 40 беспилотников, рассказал губернатор Александр Гусев. «Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из городских округов обломками сбитых БПЛА всего были повреждены четыре автомобиля», — добавил он.
- Отражены атаки восьми БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области, написал губернатор Алексей Русских. Пострадавших и повреждений нет. Этим вечером в регионе ввели ограничения на работу мобильного интернета.
- В Саратовской области объявлена угроза БПЛА, написал губернатор Роман Бусаргин. Он добавил: «Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность».
- На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность, уведомления об этом пришли в приложении МЧС как минимум жителям Тихорецкого, Славянского и Приморско-Ахтарского районов, сообщает Sochi1.
- В Ростовской области вечером в третий раз за сутки объявили беспилотную опасность, передает «161».
С 16:10 до 19:50 были сбиты 22 дрона — в Воронежской (13), Белгородской (4), Саратовской (3) и Самарской областях (1), а также в Татарстане (1), сообщило Минобороны.
О массированной атаке беспилотников также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал он.
В Запорожской области украинские дроны ударили по энергетической инфраструктуре, в регионе частично пропал свет, написал губернатор Евгений Балицкий. «Бригады энергетиков уже на месте и оперативно приступили к восстановительным работам. Специалисты работают в усиленном режиме», — добавил он.
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