Власти нескольких регионов России сообщили о сбитых беспилотниках

В Краснодарском крае, Саратовской и Ростовской областях жителей предупредили об опасности БПЛА. В Татарстане, Воронежской и Ульяновской областях сообщили о сбитых аппаратах

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти нескольких регионов России вечером 24 июня сообщили об атаках беспилотников или воздушной тревоге.

В Татарстане сбиты четыре украинских беспилотника, никто из жителей республики не пострадал, разрушений на земле нет, сообщила пресс-служба правительства региона.

сбиты четыре украинских беспилотника, никто из жителей республики не пострадал, разрушений на земле нет, сообщила пресс-служба правительства региона. За этот день в Воронежской области сбили более 40 беспилотников, рассказал губернатор Александр Гусев. «Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из городских округов обломками сбитых БПЛА всего были повреждены четыре автомобиля», — добавил он.

сбили более 40 беспилотников, рассказал губернатор Александр Гусев. «Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из городских округов обломками сбитых БПЛА всего были повреждены четыре автомобиля», — добавил он. Отражены атаки восьми БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области , написал губернатор Алексей Русских. Пострадавших и повреждений нет. Этим вечером в регионе ввели ограничения на работу мобильного интернета.

, написал губернатор Алексей Русских. Пострадавших и повреждений нет. Этим вечером в регионе ввели ограничения на работу мобильного интернета. В Саратовской области объявлена угроза БПЛА, написал губернатор Роман Бусаргин. Он добавил: «Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность».

объявлена угроза БПЛА, написал губернатор Роман Бусаргин. Он добавил: «Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность». На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность, уведомления об этом пришли в приложении МЧС как минимум жителям Тихорецкого, Славянского и Приморско-Ахтарского районов, сообщает Sochi1.

объявлена беспилотная опасность, уведомления об этом пришли в приложении МЧС как минимум жителям Тихорецкого, Славянского и Приморско-Ахтарского районов, сообщает Sochi1. В Ростовской области вечером в третий раз за сутки объявили беспилотную опасность, передает «161».

С 16:10 до 19:50 были сбиты 22 дрона — в Воронежской (13), Белгородской (4), Саратовской (3) и Самарской областях (1), а также в Татарстане (1), сообщило Минобороны.

О массированной атаке беспилотников также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал он.

В Запорожской области украинские дроны ударили по энергетической инфраструктуре, в регионе частично пропал свет, написал губернатор Евгений Балицкий. «Бригады энергетиков уже на месте и оперативно приступили к восстановительным работам. Специалисты работают в усиленном режиме», — добавил он.