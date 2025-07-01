В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ в Татарстане задержали 51-летнего жителя Набережных Челнов, который собирал данные для украинских спецслужб о воевавшем в ЛНР участнике добровольческого батальона «Спарта», сообщает ведомство, передает «РИА Новости».

«Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Татарстан задержан житель города Набережные Челны, обвиняемый в покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что задержанный содействовал подготовке убийства военного. Он передавал украинским спецслужбам данные о местонахождении потенциальной жертвы, его передвижениях, а также фотографии дома и личного автомобиля.

Также он передавал на Украину информацию об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Татарстане. Эти сведения могли быть использованы для подготовки диверсионно-террористических актов.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

В мае ФСБ сообщила о предотвращении диверсии с использованием беспилотника на одном из заводов Казани. По данным спецслужбы, преступление готовил 25-летний участник проукраинских организаций, он был задержан.