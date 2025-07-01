 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ в Татарстане задержали 51-летнего жителя Набережных Челнов, который собирал данные для украинских спецслужб о воевавшем в ЛНР участнике добровольческого батальона «Спарта», сообщает ведомство, передает «РИА Новости».

«Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Татарстан задержан житель города Набережные Челны, обвиняемый в покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что задержанный содействовал подготовке убийства военного. Он передавал украинским спецслужбам данные о местонахождении потенциальной жертвы, его передвижениях, а также фотографии дома и личного автомобиля.

Также он передавал на Украину информацию об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Татарстане. Эти сведения могли быть использованы для подготовки диверсионно-террористических актов.

ФСБ сообщила об обнаружении в ДНР схрона бомб с отравляющим веществом
Политика

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

В мае ФСБ сообщила о предотвращении диверсии с использованием беспилотника на одном из заводов Казани. По данным спецслужбы, преступление готовил 25-летний участник проукраинских организаций, он был задержан.

Читайте РБК в Telegram.

Семьям военных массово рассылают вирусные файлы

Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама

Москву накрыл циклон. Фото со спутника

В «Ленте.ру» сменится главред

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik

В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе

«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»

ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков

Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Татарстан Украина Россия задержание ФСБ
Материалы по теме
ФСБ показала допрос задержанной за сотрудничество с ВСУ
Политика
Жительницу Петербурга задержали за сбор данных о военных в пользу Украины
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении теракта против военного в Подмосковье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
Предпринимательство в Москве: в какой помощи нуждается бизнес Тренды, 11:37
От идеи до продукта: как создают вычислительную технику в России Тренды, 11:34
В лагере на Кубани трое подростков изнасиловали малолетнего бутылкой Общество, 11:32
В 2025 году в России появился новый вид вклада. Как он работает Инвестиции, 11:30
Фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге похоронили в Азербайджане Политика, 11:25
От идеи до экспорта: 6 шагов развития бизнеса в Москве Отрасли, 11:23
Бречалов сообщил о погибших в результате украинской атаки на Ижевск Политика, 11:23
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
FATF сообщила о рисках отношений России с КНДР. Затронет ли это бизнесПодписка на РБК, 11:20
ФСБ рассекретила данные об украинских националистах на фронте в 1941 году Общество, 11:19
Не только из квартиры или из офиса: где предпочитают работать россияне Недвижимость, 11:19
Россияне за день подписали новые контракты в НХЛ на сумму в $114 млн Спорт, 11:18
По заводу в год: как устроено промышленное строительство в России Отрасли, 11:18
Как Circle стала эмитентом второго по величине стейблкоинаПодписка на РБК, 11:17
Как развивается рынок промышленной автоматизации Отрасли, 11:15