В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ в Татарстане задержали 51-летнего жителя Набережных Челнов, который собирал данные для украинских спецслужб о воевавшем в ЛНР участнике добровольческого батальона «Спарта», сообщает ведомство, передает «РИА Новости».
«Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Татарстан задержан житель города Набережные Челны, обвиняемый в покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.
Следствие утверждает, что задержанный содействовал подготовке убийства военного. Он передавал украинским спецслужбам данные о местонахождении потенциальной жертвы, его передвижениях, а также фотографии дома и личного автомобиля.
Также он передавал на Украину информацию об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Татарстане. Эти сведения могли быть использованы для подготовки диверсионно-террористических актов.
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В мае ФСБ сообщила о предотвращении диверсии с использованием беспилотника на одном из заводов Казани. По данным спецслужбы, преступление готовил 25-летний участник проукраинских организаций, он был задержан.
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