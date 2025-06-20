Второй год гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин прибывает на ПМЭФ на беспилотном грузовике. В прошлый раз ему было скучно. Что изменилось и как поколенческий сдвиг влияет на концепцию пользования авто, он рассказал РБК

Сергей Когогин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Совладелец и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин уже второй год приезжает на Петербургский международный экономический форум по трассе М-11 «Нева». В 2024 году он был за рулем тягача-беспилотника, созданного на базе магистрального КАМАЗ-54901 «Маяк-1». В этом году он также оказался в кабине беспилотного магистрального тягача следующего поколения — «Маяк-2», но уже в пассажирском сиденье. Прошлый свой опыт управления в интервью РБК Когогин охарактеризовал так: ему как водителю «в машине стало скучно». Ощущения текущего года, когда за рулем уже не было никого и Когогин просто сидел рядом, — «сказка стала былью», но скука никуда не ушла.

Что изменилось спустя год

— Поскольку я уже знал, чем все закончится (путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. — РБК), мне стало скучно не через три часа, а через час. Это действительно остается одной из серьезнейших проблем беспилотного автомобиля. Мы с водителями обменивались опытом: кто что хочет от машины. Производители пытаются встроить в машину огромное количество функций. Оказалось, что на самом деле ему нужен навигатор и музыка. В свое время мы в грузовиках поколения К5 по этой причине поменяли стереосистему, поставили более качественные и мощные динамики.

Я тоже человек консервативный: даже из того, что есть у меня в телефоне, я использую лишь 10% функций. Для меня стало ясно, что тот, кто сидит в кабине, не является нашим референтом. Это мы должны сказать водителю, что ему нужно, и система будет его учить.

На текущем этапе мы добились уровня автоматизации 3+: я сел на пассажирское кресло, встал на точку, которая была зафиксирована, и дальше машина стала двигаться сама. Ощущения интересные: когда, просто сидя в водительском кресле, я не участвую в управлении — это одно, а когда ты сидишь рядом — сказка становится былью.

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Про уровни автономности беспилотника Согласно классификации американского Общества автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers), существует шесть уровней автономности машин. 0 — это полный контроль за управлением со стороны человека, 3 — это управление системой, но с периодическим вмешательством водителя, 4 — это также автономно, с возможностью работы в более сложных дорожных ситуациях без человеческого вмешательства. Уровень 5 — участие человека не требуется совсем.

— Я доехал с очень низким расходом топлива за счет отсутствия фактора человека: на плече в 150 км средний расход топлива составил 21,7 л. Это невероятно отличный результат для грузовиков, и он обеспечивается только на роботизированной машине. Когда управляешь сам — жмешь на педаль газа, когда ногу держишь, она у тебя подрагивает. Где-то медленное движение на подъеме, где-то жмешь сильнее, обгоняешь. Робот сам выбирает режим и держит 980–990 оборотов в минуту, обеспечивая минимальный расход топлива и экономию, — это то, к чему мы стремимся.

На трассе М-11 «Нева» с 2022 года действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) — в течение трех лет на ней тестируются беспилотники. Сейчас в эксперименте участвуют шесть компаний, среди которых КАМАЗ, X5 Logistics, «Магнит». В 2023 году по трассе запустили беспилотные грузовики КАМАЗ.

Подготовка нормативной базы и страхи рынка

Когогин признается, что люди в России пока с опаской смотрят на беспилотный транспорт.

— Подготовка нормативной базы потребует времени. Пока еще люди у нас этого боятся. В нашу жизнь это придет не только в грузовом, но и в легковом транспорте, но сперва — на закрытых производствах и карьерах. Китайцы уже выводят беспилотники в эксплуатацию на промышленных объектах, а на дорогах общего пользования планируют к 2028 году массово запустить такси и каршеринг. На «Атоме» рассчитываем к 2029 году тоже внедрить беспилотные технологии.

Когда беспилотники в России зарегулируют Минтранс ожидает, что закон о беспилотном движении на российских дорогах будет принят в 2026 году и вступит в силу в третьем квартале 2027 года. Замминистра транспорта Андрей Никитин говорил, что для выхода беспилотного транспорта на дороги общего пользования необходимо подготовить нормативное регулирование, инфраструктуру, связь, создать сертификационные центры. Все эти меры отражены в разработанной министерством «дорожной карте» развития беспилотного транспорта.

Про конкуренцию с китайцами

Сегодня на рынке большегрузных автомобилей наблюдается избыток китайского транспорта. В отдельных сегментах их доля достигает 80%.

— Китайцы вышли на рынок в избытке: до повышения утильсбора, до 1 октября 2024-го, ввезли более чем достаточное количество техники, часто не соответствующее нашим техническим регламентам. В прошлом году было продано около 120–130 тыс. грузовиков, а в этом году продажи будут на уровне примерно 55 тыс. штук.

В 2023–2024 годах люди приобретали технику, рассчитывая на рост экономики и ВВП. Баланс же российского рынка лежит в пределах 75 тыс. машин в год, и нам всегда этого объема хватало. Но КАМАЗ за последние три года переориентировал основные поставки на силовые ведомства — с этой задачей мы справляемся. На свободном рынке мы не могли удовлетворить повышенный спрос: рынок вырос с 70 тыс. почти вдвое, и китайцы его заполнили.

Сергей Когогин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кроме того, уход европейских поставщиков заставил КАМАЗ полностью перепроектироваться, указывает Когогин. Это стоило времени и доли рынка.

— Также у нас была техническая проблема — уход от европейских поставщиков и замена комплектующих: мы фактически перепроектировали машину и сделали огромный объем работы по локализации. Это нас притормозило. Сейчас мы отвоевываем свою долю — 30–40% рынка. Но разбалансировка продолжается: около 85% коммерческого транспорта продавалось через лизинг, и сегодня при двойной ставке лизинг неокупаем. В результате порядка 50 тыс. грузовиков скопились на складах лизинговых компаний, добавьте к этому еще не распроданные стоки китайских дилеров, которые мы оцениваем сейчас в 40 тыс., — это не просто охлаждение рынка, это коллапс.

Про доступность капитала

Отвечая на вопрос о текущей ситуации на рынке грузовиков, Когогин охарактеризовал ее одной фразой: «Ух».

— Наш «барометр» говорит не об охлаждении, а о заморозке. Наверное, ситуацию можно описать одной фразой: «Ух». Снижение ключевой ставки Центробанка на 1 п.п. для нас — это в районе 3 млрд руб. экономии на выплатах в год. Это делает нагрузку существенно ниже, но принципиально уже ничего не меняет. Для того чтобы развиваться, капитал должен быть доступен. Его доступность в нашей стране сегодня близка к нулю: ограничение кредитования, высокая ключевая ставка. Это касается не только нас как промышленности — это касается наших потребителей.

Обвал всегда идет очень быстро, а восстановление — медленно. Есть ли у правительства понимание ситуации? Есть. Есть ли четкие рецепты, как с этим справиться? Пока они только вырабатываются. Я в этом случае работаю тактически. Когда стратегия не помогает — нужна тактика, как прожить сегодня и завтра.

Со снижением денежного потока мы вынуждены часть наших инвестиционных проектов заморозить. Это, например, развитие мощностей под двигатель Р6. Объем финансирования вдолгую мы сокращаем, но не прекращаем.

О том, можно ли поддержать отрасль

В мае Госдума приняла в третьем чтении закон о локализации машин в такси, который призван стимулировать спрос на автомобили отечественного производства с высоким уровнем локализации либо произведенные в рамках СПИК. Отвечая на вопрос, требуется ли сегменту грузовых авто подобные меры, Когогин поделился, что переговоры с Минпромторгом идут, но вряд ли удастся прийти к решению в 2025 году.

— Мы всегда были сторонниками здоровой конкуренции за нашего потребителя. Но в сегодняшней ситуации я считаю, что везде, где тратятся бюджетные деньги, должна использоваться российская инфраструктура. Мы начали это обсуждать с Минпромторгом, нормативная база для приоритета у нас есть, но, скорее всего, в этом году мы уже не успеем.

Про цифровизацию и кооперацию

Когогин убежден, что автопром не будет рентабельным без международной кооперации.

— В автопроме давно произошло международное разделение труда. Ни одна страна в мире, даже с самой развитой автомобильной промышленностью, не может все делать сама. Кооперация есть и будет. Можно делать все самим, но это вопрос качества и себестоимости. Добиться качества можно только на масштабе производства — к сожалению, наш рынок не позволяет добиться рентабельности по ряду массовых деталей.

Выстраивание партнерств в новых реалиях

Новые условия для возвращения иностранных инвесторов избавят от рисков обе стороны, считает Когогин.

— Ни один наш партнер, который нас оставил, пока не изъявил желания вернуться. После 2022 года власти стали выдвигать иностранным партнерам те требования, которые существовали всегда в Китае, — модель, где за нами остается контрольный пакет акций, права на интеллектуальную собственность, гарантии по комплектующим и обслуживанию. КАМАЗ всегда так работал, нас устраивало владение 50/50 с иностранными партнерами. И нас всегда считали достойным партнером, потому что мы готовы были идти на компромиссы.

Прежде Россия предлагала иностранцам большой рынок. В текущих условиях иностранных партнеров 51% контроля за нами вообще не будет пугать — это избавит их от рисков, которые мы возьмем на себя.

Сергей Когогин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Про электромобиль «Атом»

Начало производства «Атома» запланировано до конца 2025 года. На старте продаж пользователям станут доступны краткосрочная подписка сроком от одной недели и возможность тест-драйва через партнерские каршеринговые сервисы.

— Когда мы создавали концепт «Атома», мы ориентировались на пользователей 20–25 лет: мы увидели поколенческое изменение отношения к автомобилю. Молодым людям не хочется покупать машину — у них есть каршеринг и такси, и это для них комфортнее и быстрее. Мы поняли, что бороться с китайским автопромом невозможно, и поэтому выбрали нишу каршеринга и такси. Что нужно для такси? Скорость посадки и удобство — так появились распашные двери. Один из вариантов — заменить переднее кресло пассажира на площадку для багажа: вы едете в аэропорт, багаж ставится спереди, а пассажир садится сзади. Для пользователей каршеринга главное — простота в управлении. Сейчас даже в грузовом сегменте идет переход от продажи автомобилей к продаже услуг: крупные транспортные компании уже предлагают не просто технику, а «автомобиль под ключ» с гарантированным временем подачи и окупаемостью в каждом километре.

Российский электромобиль, разработан на первой отечественной платформе для электромобилей. Стартап был основан Когогиным и Рубеном Варданяном. Сообщалось об инвестициях в проект со стороны «Росатома» (6,2 млрд руб.), а также о вхождении в проект самого КАМАЗа. Всего в 2021–2023 годах проект собрал инвестиций на общую сумму 24 млрд руб.: 14 млрд руб. — средства частных инвесторов, еще 10 млрд руб. — заем Фонда развития промышленности. В 2024 году планировалось привлечь еще 31 млрд руб., в том числе от частных инвесторов — 10 млрд руб., через механизмы Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ — 15 млрд руб., еще 6 млрд руб. в виде гранта Российского фонда развития информационных технологий.

Про новое поколение пользователей авто

Проект «Атома» стал ответом на поколенческий сдвиг: молодежи не нужна машина, ей нужен удобный и быстрый сервис.

— Автомобиль превращается в гаджет на колесах, и основная цель IT-компаний — загрузить в него сервисы. Молодые люди предпочитают не владеть машиной, а пользоваться ею по потребности.

Мы в грузоперевозках наблюдаем переход с инвестиционной модели — «купил в лизинг, пять лет эксплуатируешь, потом продаешь» — на операционную, когда платишь только за услугу. Опексы падают, а клиенту нужна скорость и удобство: утром в 8 часов 20 машин определенного назначения в Твери, и чтобы все работало без простоев.

Нам нужны крупные транспортные компании, которые продают услуги, а не технику. Поэтому мы решили идти в перевозки с нашей компанией NATCAR.

Про «Москвич» и развитие модельного ряда

КАМАЗ владеет московским автозаводом «Москвич» (бывший «Renault Россия») на паритетных началах с правительством Москвы.

«По «Москвичу» в этом году планируем производить 1,8–2,2 тыс. машин в месяц, — делится Когогин. — Чтобы привлечь инвестиции и масштабироваться, нужно выпускать хотя бы 200 тыс. штук. В ближайшие месяцы готовим расширение модельного ряда».