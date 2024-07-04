Главе ФСИН внесли представление из-за роста числа побегов из колоний

Представление было внесено главе ФСИН из-за роста числа побегов из российских колоний-поселений, однако с начала года это число снизилось более чем в три раза, нарушения устранены, сообщили в Генпрокуратуре

Аркадий Гостев (Фото: ТАСС)

Генпрокуратура России внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву из-за роста числа побегов из российских колоний-поселений, нарушения уже устранены, говорится в сообщении ведомства.

«Число побегов из российских колоний-поселений за пять месяцев текущего года снизилось более чем в три раза. Это произошло после устранения нарушений, выявленных Генпрокуратурой <...> По итогам надзорных мероприятий директору ФСИН России внесено представление», — сказано в сообщении.

В прокуратуре также уточнили, что о ситуации был проинформирован министр юстиции Константин Чуйченко.

Согласно ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты «конкретные меры» по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Гостев был назначен главой ФСИН указом президента Владимира Путина в ноябре 2021 года. До этого он занимал должность заместителя министра внутренних дел. В 2016 году Путин присвоил ему звание генерал-полковника полиции.

До Гостева главой ФСИН на протяжении двух лет был Александр Калашников. Глава государства освободил его от должности на фоне расследований о пытках и изнасилованиях в российских колониях. Тогда история получила большой резонанс, а из ведомства в итоге были уволены 18 сотрудников. Путин называл «явным преступлением» пытки в российских тюрьмах и признавал наличие проблемы.