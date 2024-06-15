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Общество ,  
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Минюст предложил расширить полномочия ФСИН в применении силы и цензуре

Минюст предложил разрешить сотрудникам ФСИН применять силу и оружие для задержания осужденных при оказании сопротивления или попытках причинить вред себе или другим, а также чтобы ФСИН определяла порядок цензуры писем

Министерство юстиции России подготовило проект поправок к законам об уголовно-исполнительной системе (УИС), которые предполагают расширение полномочия сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) в части применения физической силы и спецсредств в отношении осужденных, а также цензуры отправляемых в места заключения посланий.

Так, Минюст предлагает разрешить применять физическую силу, специальные средства (палки, газовые устройства, электрошокеры и наручники) и огнестрельное оружие «для задержания осужденных, уклоняющихся (злостно уклоняющихся) от уголовных наказаний, <…> в случаях если они оказывают физическое сопротивление сотруднику уголовно-исполнительной системы или пытаются причинить вред окружающим либо себе».

Также ведомство предложило внести изменения в порядок осуществления цензуры писем, почтовых карточек и телеграмм заключенных. Теперь он определяется решением ФСИН, а затем за его соблюдением следит администрация места отбывания наказания. Срок осуществления цензуры составляет не более трех рабочих дней, а если послания написаны на иностранном языке — не более семи рабочих дней. В действующем законодательстве нет пункта о том, кто определяет порядок осуществления цензуры.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным договоренностям России.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

В апреле правительство предложило распространить право применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие на всех сотрудников органов принудительного исполнения. Сейчас эта норма действует только в отношении судебных приставов, занимающихся обеспечением установленного порядка деятельности судов, после прохождения спецподготовки, военно-врачебной экспертизы и периодических проверок.

В конце мая Госдума одобрила инициативу в первом чтении.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минюст ФСИН применение силы применение оружия цензура

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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