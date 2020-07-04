Советница Трампа и подруга его сына заразилась коронавирусом

Тест Дональда Трампа-младшего отрицательный, но он также ушел на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. CNN сообщает, что советница Трампа не контактировала с президентом в последнее время

Кимберли Гилфойл (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Советница президента США Дональда Трампа, отвечающая за сбор средств на его предвыборную кампанию, Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом, сообщает CNN со ссылкой на руководителя аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Серхио Гора.

«После сдачи положительного теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и пройдет еще одно исследование [на коронавирус], для того чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов. Но в качестве меры предосторожности будут отменены все предстоящие события», — сказал Гор.

Гилфойл также является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего. Его тест на COVID-19 оказался отрицательным, но в качестве меры предосторожности он тоже ушел на самоизоляцию, отметил Гор.

У девушки обнаружили инфекцию в Южной Дакоте, перед тем как она должна была посетить мероприятие с участием Трампа на горе Рашмор, пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и источник в предвыборном штабе.