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Советница Трампа и подруга его сына заразилась коронавирусом

Тест Дональда Трампа-младшего отрицательный, но он также ушел на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. CNN сообщает, что советница Трампа не контактировала с президентом в последнее время
Кимберли Гилфойл
Кимберли Гилфойл (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Советница президента США Дональда Трампа, отвечающая за сбор средств на его предвыборную кампанию, Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом, сообщает CNN со ссылкой на руководителя аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Серхио Гора.

«После сдачи положительного теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и пройдет еще одно исследование [на коронавирус], для того чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов. Но в качестве меры предосторожности будут отменены все предстоящие события», — сказал Гор.

Гилфойл также является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего. Его тест на COVID-19 оказался отрицательным, но в качестве меры предосторожности он тоже ушел на самоизоляцию, отметил Гор.

Военный ВМС США из окружения Трампа заразился коронавирусом
Политика
Белый дом, США

У девушки обнаружили инфекцию в Южной Дакоте, перед тем как она должна была посетить мероприятие с участием Трампа на горе Рашмор, пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и источник в предвыборном штабе.

Один из них также отмечает, что Гилфойл в последнее время не контактировала с президентом, однако CNN упоминает, что она присутствовала на мероприятиях Трампа в конце июня в Оклахоме и Аризоне.

Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
Общество
Фото: Evan Vucci / AP

Ранее в окружении президента уже выявляли людей, зараженных коронавирусом. В начале мая стало известно, что личный камердинер Трампа, член ВМС США, заразился вирусом. Спустя короткое время положительный тест сдала и пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер. А в конце июня коронавирусом заразились шесть членов предвыборного штаба Трампа. Все они были помещены в карантин.

США остаются лидером по количеству выявленных заражений COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировали 2,7 млн инфицированных, 129,4 тыс. умерли. Накануне в США в седьмой раз был выявлен максимальный суточный прирост заболевших — 57,5 тыс.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, коронавирус
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