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Пандемия коронавируса ,  
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Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом

Они принимали участие в подготовке первого с начала марта массового мероприятия с участием Трампа. Предвыборный митинг должен пройти на вмещающем 19 тыс. человек стадионе в штате Оклахома
Фото: Evan Vucci / AP
Фото: Evan Vucci / AP

Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Axios со ссылкой на директора штаба по коммуникациям Тима Мерта.

По его словам, согласно протоколам безопасности, все сотрудники штаба проходят тестирование на COVID-19 перед мероприятиями. «У шести членов передовой группы были выявлены положительные результаты, всего же были проведены сотни тестов», — сказал он.

Мерта сообщил, что после выявления инфекции у сотрудников штаба, которые готовили первый после длительного перерыва предвыборный митинг в Оклахоме, «были немедленно приняты меры по помещению их в карантин».

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Фото: Leah Millis / Reuters

Как отметил собеседник, никто из близко контактировавших с заразившимися не будет присутствовать на митинге, а перед началом мероприятия у всех сотрудников будут измерять температуру, а также выдадут им антисептики для рук и маски.

Как отмечает Axios, подготовка митинга идет в городе Талса, штат Оклахома. Этот митинг станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала марта. Президент с тех пор не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате — на стадионах и крупных открытых площадках — из-за пандемии коронавируса.

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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс ранее высказывали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тыс. человек на закрытой арене в Талсе. В ответ на это в Белом доме заявили, что граждане сами вправе принимать решение, участвовать ли им в подобном мероприятии и надевать ли маски.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни говорила, что на митинге помимо самого президента будут присутствовать чиновники из его администрации. Она отметила, что сама не собирается надевать маску во время митинга. Будет ли принимать какие-либо меры предосторожности в ходе мероприятия Трамп, Макинэни не сообщила.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, предвыборный штаб, коронавирус
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