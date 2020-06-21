Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом

Они принимали участие в подготовке первого с начала марта массового мероприятия с участием Трампа. Предвыборный митинг должен пройти на вмещающем 19 тыс. человек стадионе в штате Оклахома

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Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Axios со ссылкой на директора штаба по коммуникациям Тима Мерта.

По его словам, согласно протоколам безопасности, все сотрудники штаба проходят тестирование на COVID-19 перед мероприятиями. «У шести членов передовой группы были выявлены положительные результаты, всего же были проведены сотни тестов», — сказал он.

Мерта сообщил, что после выявления инфекции у сотрудников штаба, которые готовили первый после длительного перерыва предвыборный митинг в Оклахоме, «были немедленно приняты меры по помещению их в карантин».

Как отметил собеседник, никто из близко контактировавших с заразившимися не будет присутствовать на митинге, а перед началом мероприятия у всех сотрудников будут измерять температуру, а также выдадут им антисептики для рук и маски.