Военный ВМС США из окружения Трампа заразился коронавирусом

Белый дом, США (Фото: pixabay.com)

Член Военно-морского флота США, который является личным камердинером президента Дональда Трампа, заразился коронавирусом. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Медицинское подразделение Белого дома недавно уведомило нас, что у военнослужащего США, работающего в кампусе Белого дома, положительный результат на коронавирус», — сказал Гидли.

По его словам, тесты на коронавирус американского лидера и вице-президента США показали отрицательный результат. Оба политика здоровы.

Трамп был проинформирован о результатах теста среди его окружения в среду вечером и был этим расстроен. По данным CNN, американский лидер и его люди из его ближайшего окружения сдают экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых доступны в течение 15 минут.

Результаты тестирования на коронавирус Дональда Трампа и вице-президента США Майка Пенса оказались отрицательными, сообщает Reuters.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 мая, в США выявлено более 1,2 млн заражений коронавирусом. Умерли более 264 тыс. человек.