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Газпром ₽280 (+10,08%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
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СК оценил ущерб от действий экс-главы «Автодора» Кельбаха в ₽2 млрд
Уголовное дело связано с нарушениями при строительстве ЦКАД. Сергея Кельбаха заподозрили в превышении полномочий
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следствие оценивает ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в АО «Газпромбанк» и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд руб. Указано, что он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в 2014–2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка объявил о том, что в отношении предправления «Автодора» возбуждено уголовное дело. В госкомпании пояснили РБК, что генпрокурор говорил о Кельбахе. Дело возбуждено из-за нарушений при стройке Центральной кольцевой автомобильной дороги, сказал Чайка. Других деталей он не раскрыл.

Кельбах работал в «Автодоре» в 2011–2019 годах. В феврале, после того как Счетная палата заявила о многочисленных нарушениях при строительстве ЦКАД, Кельбах был уволен. Председателем правления «Автодора» стал Вячеслав Петушенко.

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Ушел с дороги: почему главу «Автодора» отправят в отставку

Как рассказывал в феврале источник РБК, знакомый с руководством «Автодора», Кельбах мог покинуть свой пост еще в 2018 году. Экс-глава «Автодора» обещал ускорить строительство дороги, но сделать это ему не удалось.

Стоимость строительства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд руб. В конце 2018 года Счетная палата обнаружила, что в проект надо вложить еще 20 млрд руб.

Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Гатинский, Константин Ткаченко
Теги: Сергей Кельбах, «Автодор», задержание
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