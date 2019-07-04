СМИ узнали о версии с замыканием на сгоревшем в Баренцевом море аппарате

СМИ узнали о версии с замыканием на сгоревшем в Баренцевом море аппарате

По данным «Коммерсанта», на подводном аппарате могло произойти короткое замыкание, в результате загорелась оплетка кабелей, продукты горения которой способны привести к быстрой потере сознания

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

В качестве одной из версий возникновения пожара на исследовательском глубоководном аппарате Минобороны, в результате которого погибли 14 подводников, рассматривается короткое замыкание, рассказал газете «Коммерсантъ» источник, близкий к отряду гидронавтов.

Из-за замыкания могла загореться оплетка или же трансформаторное масло, продукты горения разнесла по отсекам вентиляция, утверждает собеседник издания. Если оплетка горит в замкнутом помещении, то для потери сознания хватит нескольких вдохов, отметил источник.

По словам собеседника газеты, за все время существования отряда гидронавтов, на их станциях не было серьезных аварий, а потому у них не было реального опыта борьбы с пожарами.

Пожар произошел около 21:00 мск в понедельник, 1 июля, утверждает источник «Коммерсанта». Согласно распорядку станции, в 19:00 третья смена гидронавтов идет ужинать, а в 20:00 меняется вахта на центральном посту. Таким образом, во время ЧП большая часть экипажа должны была находиться в «жилом» отсеке, который отделен от служебных и рабочих зон, пишет газета.