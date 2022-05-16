«Коммерсантъ» узнал о риске «колоссальных пробок» в аэропортах

Из-за перехода на ручной досмотр пассажиры могут столкнуться с многочасовым ожиданиям, предупредили в профильной ассоциации. Причина — устаревание оборудования для досмотра и отказ иностранных поставщиков продавать России новое

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ассоциация «Аэропорт» (в нее входят Домодедово, Пулково, международный аэропорт Алматы и другие — всего более 30 воздушных гаваней) 5 мая направила в Минтранс письмо, в котором указала, что срок эксплуатации технических средств досмотра пассажиров и багажа иностранного производства составляет не более десяти лет, после чего их нельзя будет законно использовать, пишет «Коммерсантъ». Во многих аэропортах сроки работы оборудования истекают уже в ближайшее время, а из-за санкций заменить его на новое не получится, добавили в объединении.

В нескольких аэропортах газете сообщили, что, хотя иностранные поставщики официально не отказывались от своих обязательств по сервису, некоторые из них заморозили поставки по уже оплаченным договорам без объяснения причин. Импортозамещение и переоснащение отечественными средствами займет не менее пяти лет, указали в ассоциации: рамок для досмотра в России производится недостаточно, примерно 90% аэропортов оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии.

Чтобы избежать «колоссальных многочасовых пробок в зоне спецконтроля» и ошибок, которые могут возникнуть при переходе на ручной и визуальный досмотр, члены объединения предлагают вернуть практику «продления ресурсов», которая использовалась до 2016 года. Проведение этой процедуры предлагается поручить ФГУБ ГосНИИ.

В некоторых аэропортах «Коммерсанту» заявили, что такая практика не остановит устаревание и выход оборудования из строя. Источник в одном из них напомнил, что прежде продление ресурсов осуществлялось платно, а сейчас участники рынка не готовы к издержкам. Бессмысленной инициативу сочли в ГК «Аэродинамика» (объединяет аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы). Там предположили, что в будущем устаревшее оборудование сможет заменить продукция азиатских и российских производителей.

Гендиректор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов в разговоре с «Коммерсантом», напротив, согласился, что после истечения установленных производителем сроков эксплуатации «рамки не превращаются в тыквы и подлежат ремонту». В Пулково изданию сказали, что работа оборудования может продолжаться и после истечения сроков «при обеспечении определенных технических характеристик». Там добавили, что при необходимости рамки можно заменить отечественными, белорусскими и китайскими.

Представитель Шереметьево Анна Захаренкова рассказала, что все оборудование для досмотра в аэропорту иностранное, а техподдержкой занимается российская компания. Захаренкова не уточнила текущий возраст рамок, но сказала, что они могут работать еще как минимум пять лет. Отечественную досмотровую технику в Шереметьево заказывать пока не планируют.

Читайте на РБК Pro Pro Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Инструкции Pro Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями Инструкции Pro Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом Статьи Pro Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Инструкции Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции Pro Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения Статьи Pro На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода Статьи Pro Какие возможности открывает применение машинного обучения в компании Какие возможности открывает применение машинного обучения в компании Инструкции

Источник в одном из аэропортов рассказал «Коммерсанту», что там надеются сохранить отношения с российскими дилерами — американской Rapiscan Systems и немецкой Smiths Heimann — и пока не рассматривают переход на российские аналоги, потому что сомневаются в сопоставимой скорости техобслуживания и своевременном исполнении заказов: «западные производители зарекомендовали себя скоростью гарантийного сервиса, богатыми комплектациями и бесперебойным функционалом». До начала летних пиковых загрузок этот аэропорт сократил число работающих рамок на входе для экономии ресурса.

В России технические средства досмотра производит «Ростех». Там заверили, что обладают мощностями для кратного увеличения объемов производства.

Зарубежные производители — в том числе различных видов техники — прекращают поставки в Россию, после того как США, Евросоюз и другие государства ввели против нее санкции. Некоторые компании выступают против военных действий на Украине, другие объясняют свое решение санкциями и возникшими в связи с ними логистическими трудностями.

Производитель оборудования для досмотра Smiths Group после начала военной операции объявил о приостановке продаж своей продукции России.