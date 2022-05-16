«Коммерсантъ» узнал о риске «колоссальных пробок» в аэропортах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 09:56
Эффективная работа компании на российском ПО и open source-решениях Партнерский материал, 09:48
В Латвии пройдет шествие против «советского наследия» Политика, 09:46
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 09:33
Самые актуальные площадки для продвижения сегодня: большой обзор Pro, 09:33
ЦИАН назвал города Подмосковья с подешевевшими новостройками Недвижимость, 09:30
Ракова сообщила об открытии паллиативного центра в Боткинской больнице Город, 09:30
В ДНР сообщили о выходе из «Азовстали» 10 военных с белыми флагами Политика, 09:22
Российский вратарь побил два рекорда в НХЛ в ходе одной игры Кубка Стэнли Спорт, 09:14
В Японии оценили перспективы атомной энергетики из-за операции на Украине Экономика, 09:13
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:09
Сильнейший конкурент Amazon выходит на IPO: что нужно знать инвесторам Pro, 09:03
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли Спорт, 08:56
Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Pro, 08:47
Экономика ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о риске «колоссальных пробок» в аэропортах

«Коммерсантъ»: аэропорты могут перейти на ручной досмотр из-за срока работы оборудования
Из-за перехода на ручной досмотр пассажиры могут столкнуться с многочасовым ожиданиям, предупредили в профильной ассоциации. Причина — устаревание оборудования для досмотра и отказ иностранных поставщиков продавать России новое
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ассоциация «Аэропорт» (в нее входят Домодедово, Пулково, международный аэропорт Алматы и другие — всего более 30 воздушных гаваней) 5 мая направила в Минтранс письмо, в котором указала, что срок эксплуатации технических средств досмотра пассажиров и багажа иностранного производства составляет не более десяти лет, после чего их нельзя будет законно использовать, пишет «Коммерсантъ». Во многих аэропортах сроки работы оборудования истекают уже в ближайшее время, а из-за санкций заменить его на новое не получится, добавили в объединении.

В нескольких аэропортах газете сообщили, что, хотя иностранные поставщики официально не отказывались от своих обязательств по сервису, некоторые из них заморозили поставки по уже оплаченным договорам без объяснения причин. Импортозамещение и переоснащение отечественными средствами займет не менее пяти лет, указали в ассоциации: рамок для досмотра в России производится недостаточно, примерно 90% аэропортов оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии.

Чтобы избежать «колоссальных многочасовых пробок в зоне спецконтроля» и ошибок, которые могут возникнуть при переходе на ручной и визуальный досмотр, члены объединения предлагают вернуть практику «продления ресурсов», которая использовалась до 2016 года. Проведение этой процедуры предлагается поручить ФГУБ ГосНИИ.

В некоторых аэропортах «Коммерсанту» заявили, что такая практика не остановит устаревание и выход оборудования из строя. Источник в одном из них напомнил, что прежде продление ресурсов осуществлялось платно, а сейчас участники рынка не готовы к издержкам. Бессмысленной инициативу сочли в ГК «Аэродинамика» (объединяет аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы). Там предположили, что в будущем устаревшее оборудование сможет заменить продукция азиатских и российских производителей.

«Ведомости» узнали об идее разрешить duty free при выезде в страны ЕАЭС
Экономика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Гендиректор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов в разговоре с «Коммерсантом», напротив, согласился, что после истечения установленных производителем сроков эксплуатации «рамки не превращаются в тыквы и подлежат ремонту». В Пулково изданию сказали, что работа оборудования может продолжаться и после истечения сроков «при обеспечении определенных технических характеристик». Там добавили, что при необходимости рамки можно заменить отечественными, белорусскими и китайскими.

Представитель Шереметьево Анна Захаренкова рассказала, что все оборудование для досмотра в аэропорту иностранное, а техподдержкой занимается российская компания. Захаренкова не уточнила текущий возраст рамок, но сказала, что они могут работать еще как минимум пять лет. Отечественную досмотровую технику в Шереметьево заказывать пока не планируют.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Фото: Paz Arando/Unsplash На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Какие возможности открывает применение машинного обучения в компании
Инструкции

Источник в одном из аэропортов рассказал «Коммерсанту», что там надеются сохранить отношения с российскими дилерами — американской Rapiscan Systems и немецкой Smiths Heimann — и пока не рассматривают переход на российские аналоги, потому что сомневаются в сопоставимой скорости техобслуживания и своевременном исполнении заказов: «западные производители зарекомендовали себя скоростью гарантийного сервиса, богатыми комплектациями и бесперебойным функционалом». До начала летних пиковых загрузок этот аэропорт сократил число работающих рамок на входе для экономии ресурса.

В России технические средства досмотра производит «Ростех». Там заверили, что обладают мощностями для кратного увеличения объемов производства.

Зарубежные производители — в том числе различных видов техники — прекращают поставки в Россию, после того как США, Евросоюз и другие государства ввели против нее санкции. Некоторые компании выступают против военных действий на Украине, другие объясняют свое решение санкциями и возникшими в связи с ними логистическими трудностями.

Производитель оборудования для досмотра Smiths Group после начала военной операции объявил о приостановке продаж своей продукции России.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
досмотр Аэропорты
Материалы по теме
Минпромторг не исключил параллельный импорт оборудования для ТВ и радио
Экономика
Поставки в Россию из США на фоне санкций сократились в пять раз
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками оборудования для онкотерапии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter