«Коммерсантъ» узнал о риске «колоссальных пробок» в аэропортах
Ассоциация «Аэропорт» (в нее входят Домодедово, Пулково, международный аэропорт Алматы и другие — всего более 30 воздушных гаваней) 5 мая направила в Минтранс письмо, в котором указала, что срок эксплуатации технических средств досмотра пассажиров и багажа иностранного производства составляет не более десяти лет, после чего их нельзя будет законно использовать, пишет «Коммерсантъ». Во многих аэропортах сроки работы оборудования истекают уже в ближайшее время, а из-за санкций заменить его на новое не получится, добавили в объединении.
В нескольких аэропортах газете сообщили, что, хотя иностранные поставщики официально не отказывались от своих обязательств по сервису, некоторые из них заморозили поставки по уже оплаченным договорам без объяснения причин. Импортозамещение и переоснащение отечественными средствами займет не менее пяти лет, указали в ассоциации: рамок для досмотра в России производится недостаточно, примерно 90% аэропортов оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии.
Чтобы избежать «колоссальных многочасовых пробок в зоне спецконтроля» и ошибок, которые могут возникнуть при переходе на ручной и визуальный досмотр, члены объединения предлагают вернуть практику «продления ресурсов», которая использовалась до 2016 года. Проведение этой процедуры предлагается поручить ФГУБ ГосНИИ.
В некоторых аэропортах «Коммерсанту» заявили, что такая практика не остановит устаревание и выход оборудования из строя. Источник в одном из них напомнил, что прежде продление ресурсов осуществлялось платно, а сейчас участники рынка не готовы к издержкам. Бессмысленной инициативу сочли в ГК «Аэродинамика» (объединяет аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы). Там предположили, что в будущем устаревшее оборудование сможет заменить продукция азиатских и российских производителей.
Гендиректор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов в разговоре с «Коммерсантом», напротив, согласился, что после истечения установленных производителем сроков эксплуатации «рамки не превращаются в тыквы и подлежат ремонту». В Пулково изданию сказали, что работа оборудования может продолжаться и после истечения сроков «при обеспечении определенных технических характеристик». Там добавили, что при необходимости рамки можно заменить отечественными, белорусскими и китайскими.
Представитель Шереметьево Анна Захаренкова рассказала, что все оборудование для досмотра в аэропорту иностранное, а техподдержкой занимается российская компания. Захаренкова не уточнила текущий возраст рамок, но сказала, что они могут работать еще как минимум пять лет. Отечественную досмотровую технику в Шереметьево заказывать пока не планируют.
Источник в одном из аэропортов рассказал «Коммерсанту», что там надеются сохранить отношения с российскими дилерами — американской Rapiscan Systems и немецкой Smiths Heimann — и пока не рассматривают переход на российские аналоги, потому что сомневаются в сопоставимой скорости техобслуживания и своевременном исполнении заказов: «западные производители зарекомендовали себя скоростью гарантийного сервиса, богатыми комплектациями и бесперебойным функционалом». До начала летних пиковых загрузок этот аэропорт сократил число работающих рамок на входе для экономии ресурса.
В России технические средства досмотра производит «Ростех». Там заверили, что обладают мощностями для кратного увеличения объемов производства.
Зарубежные производители — в том числе различных видов техники — прекращают поставки в Россию, после того как США, Евросоюз и другие государства ввели против нее санкции. Некоторые компании выступают против военных действий на Украине, другие объясняют свое решение санкциями и возникшими в связи с ними логистическими трудностями.
Производитель оборудования для досмотра Smiths Group после начала военной операции объявил о приостановке продаж своей продукции России.