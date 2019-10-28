Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала

Президент Владимир Путин получил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Часть выплат по материнскому капиталу, согласно документу, можно также направить на подключение частных домов центральному водоснабжению или прокладке водяных труб.

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