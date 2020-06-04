Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре

По данным Nielsen, продажи водки в таре от 1 л выросли на 20% в апреле 2020 года, хотя до этого спрос алкоголь в крупной таре падал. Компания считает, что россияне выбирали большие бутылки, чтобы запасаться на время самоизоляции

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В апреле 2020 года продажи водки в таре больше 1 л увеличились на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Nielsen. Его данные учитывали продажи в городах России с населением от 10 тыс. человек.

До этого спрос на водку в большой таре снижался, отмечает газета. С марта 2019 года до апреля этого года продажи сократились на 26%.

По данным Nielsen, россияне стали чаще покупать и виски в таре 1-2 л. Продажи этого напитка, по оценке Nielsen, выросли на 52%, хотя в среднем по году сократились на 5%. В компании такую ситуацию объяснили тем, что во время самоизоляции россияне запасались алкоголем, и крупная посуда для этого лучше подходит.

Представитель торговой сети «Магнит» подтвердил «Ведомостям» рост спроса на крепкий алкоголь в большой таре. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев утверждает, что тенденция наметилась еще с начала года. По его словам, с января по май продажи водки в литровой таре выросли на 20%. Косарев объясняет это более низкой себестоимостью литра водки в большой бутылке, а значит меньшей розничной ценой. Кроме того, если раньше россияне могли выпить в гостях или ресторане, то теперь сделать это можно только дома, поэтому логичнее запасаться в крупной таре, считает Косарев.