Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
В Вашингтоне продлили комендантский час из-за погромов во время протестов Общество, 04:38 Эксперт заявил о российских комплектующих в корабле Илона Маска Технологии и медиа, 03:48 Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре Общество, 03:18 В Вашингтоне подступы к Белому дому перегородили военной техникой Общество, 03:13 Точка роста: какие технологии в медицине получили толчок из-за пандемии РБК и Центр поддержки экономики, 03:04 Экологи назвали эффективные способы ликвидации загрязнения в Норильске Общество, 03:00 В Петербурге завели дело из-за смерти женщины после пластической операции Общество, 02:32 Задержанным из-за смерти афроамериканца полицейским предъявили обвинения Общество, 02:09 Посольство России сообщило о получении Сирией партии истребителей МиГ-29 Политика, 02:07 Greenpeace подсчитал экологический ущерб от разлива топлива в Норильске Общество, 01:36 Власти Санкт-Петербурга разрешили открыть храмы для прихожан Общество, 01:20 Малафеев заявил о претензиях Дзюбы к нему из-за денег Спорт, 01:00 Кадыров назвал бредом «зловещие вышки 5G» и «массовое чипирование людей» Общество, 00:54 В Петербурге смертность в мае выросла почти на 32% Общество, 00:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре

По данным Nielsen, продажи водки в таре от 1 л выросли на 20% в апреле 2020 года, хотя до этого спрос алкоголь в крупной таре падал. Компания считает, что россияне выбирали большие бутылки, чтобы запасаться на время самоизоляции
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В апреле 2020 года продажи водки в таре больше 1 л увеличились на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Nielsen. Его данные учитывали продажи в городах России с населением от 10 тыс. человек.

До этого спрос на водку в большой таре снижался, отмечает газета. С марта 2019 года до апреля этого года продажи сократились на 26%.

По данным Nielsen, россияне стали чаще покупать и виски в таре 1-2 л. Продажи этого напитка, по оценке Nielsen, выросли на 52%, хотя в среднем по году сократились на 5%. В компании такую ситуацию объяснили тем, что во время самоизоляции россияне запасались алкоголем, и крупная посуда для этого лучше подходит.

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров
Бизнес
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Представитель торговой сети «Магнит» подтвердил «Ведомостям» рост спроса на крепкий алкоголь в большой таре. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев утверждает, что тенденция наметилась еще с начала года. По его словам, с января по май продажи водки в литровой таре выросли на 20%. Косарев объясняет это более низкой себестоимостью литра водки в большой бутылке, а значит меньшей розничной ценой. Кроме того, если раньше россияне могли выпить в гостях или ресторане, то теперь сделать это можно только дома, поэтому логичнее запасаться в крупной таре, считает Косарев.

В конце марта аналитики Nielsen оценили динамику продаж товаров, которые ассоциируются у россиян с возможными ограничениями. Из-за роста зараженных коронавирусом 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности. Тогда исследование показало, что чаще всего россияне запасались товарами длительного хранения: гречкой, макаронами, рисом, мясными консервами и прочим. Но, помимо этого, спрос вырос и на мясо, сыры, алкоголь. За неделю (рассматривался период с 9 по 15 марта) продажи спиртного увеличивались больше чем вдвое — с 7 до 15,5%. Также вырос спрос на пиво и водку — на 15 и 10% соответственно.

Во время самоизоляции потребление спиртных напитков в России увеличилось на 2-3%, говорил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ведомство предупреждало, что алкоголь негативно сказывается на способности организма защититься от коронавируса, поскольку содержащийся в спиртных напитках этанол разрушает клетки. В некоторых регионах России во время ограничений из-за коронавируса продажу алкоголя запретили, а в других — решили ограничить несколькими часами.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: водка, коронавирус, самоизоляция, алкоголь
Материалы по теме
Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян
Общество
В Минздраве оценили влияние алкоголя на возможность заразиться COVID-19
Общество
Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter