Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Президент поставил задачу в течение нескольких лет избавиться от проблемы обманутых дольщиков при этом ненавредив строительной отрасли

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

От такого словосочетания «обманутые дольщики» необходимо избавится в течение пары лет. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля. Президент заявил, что и это словосочетание и это явление — «позорные».

Для этого нужно риски «переложить» с «плеч граждан на плечи финансовых организаций», заявил Путин. Президент добавил, что вносить изменения нужно не обременительным для отрасли способом, чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства.

«Мы поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом, это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны», — указал Путин.

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