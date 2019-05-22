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Финансы ,  
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Власти в 1,5 раза увеличат число банков для работы с деньгами дольщиков
Список банков, которые могут работать с застройщиками по новой схеме, увеличился с 63 до 100. Решение поможет региональным банкам и девелоперам, но допустит в систему банки с относительно низким рейтингом, отмечают эксперты

Правительство снизило требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами, и тем самым расширило их список с 63 до 100. Об этом говорится в постановлении правительства от 16 мая и пояснительной записке к нему (есть у РБК), их подлинность подтвердил собеседник в аппарате кабмина.

Теперь открывать счета строительным компаниям для сбережения средств дольщиков смогут банки с кредитным рейтингом не ниже ВВВ-. Ранее такая возможность была только у банков с показателем не ниже уровня A- агентства АКРА или не ниже уровня ruA агентства «Эксперт РА».

Безопасность за счет цен

Масштабную реформу строительной отрасли власти начали в прошлом году, а с 1 июля 2019 года все деньги покупателей квартир в строящихся домах должны храниться в банке на специальных эскроу-счетах. Застройщик получит к ним доступ только после введения дома в эксплуатацию. Недвижимость будет возводиться за счет банковских кредитов, и эти изменения, как рассчитывают власти, помогут избежать проблем с обманутыми дольщиками. Однако и застройщики, и правительство неоднократно предупреждали о росте цен на квартиры из-за реформы — например, вице-премьер Виталий Мутко говорил, что они вырастут минимум на 8%.

В диапазон новых требований к кредитному рейтингу попадают 37 банков, 16 из них являются региональными, говорится в пояснительной записке. Как следует из данных АКРА и «Эксперт РА», к этим банкам относятся, в частности, «Дом.РФ», Абсолют Банк, СДМ-банк, Связь-банк, Экспобанк, Локо-банк, Кредит Европа Банк, QIWI Банк, «Ренессанс Кредит», «Уралсиб», МТС-банк, БКС Банк и др.

Зачем правительство расширило список банков

  • Требования к кредитному рейтингу снижаются для стимулирования конкуренции, отмечается в пояснительной записке.
  • «Дом.РФ», который подпадает под постановление, власти планируют сделать опорным строительным банком. Впрочем, хотя его кредитный рейтинг находится на уровне ВВВ, банк, согласно прошлогоднему решению правительства (.pdf), уже получил право участвовать в системе эскроу-счетов как единый институт развития в жилищной сфере.
  • По мнению ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, требования по рейтингу понизили, чтобы включить в перечень крепких региональных игроков, которые смогут финансировать проекты локальных застройщиков.
  • Ослаблять общие стандарты не нужно, говорит старший директор Fitch Александр Данилов: нынешнее решение допускает в систему довольно много банков с достаточно низким уровнем рейтинга. Изначально счета эскроу вводились, чтобы обезопасить дольщиков и покупателей недвижимости от рисков недостроя: риски должны были лечь на плечи относительно надежных банков, которые оценивают их лучше обычных людей, но теперь счета будут открываться и «в не самых надежных банках», добавляет эксперт. «Государственная система страхования гарантирует до 10 млн руб. по таким вкладам, но в ряде случаев недвижимость может стоить больше, особенно в крупных городах», — предупреждает Данилов.
  • В постановлении прописывается дополнительное ограничение для банков с кредитным рейтингом от ВВВ- до А-, которое запрещает выдавать целевые кредиты на строительство многоквартирных домов в размере более 20% от их капитала. По мнению Щурихиной, из-за этого банки с не самым высоким рейтингом сконцентрируются на работе с небольшими застройщиками, однако это не критичное требование, так как в целом банки должны соблюдать норматив Н6, который ограничивает крупнейший кредитный риск 25% от капитала.

Станут ли банки активнее кредитовать застройщиков

У многих банков есть внутренние лимиты на кредитование строительной отрасли, поскольку это довольно рискованный сегмент, но благодаря системе эскроу-счетов банки будут заинтересованы в сотрудничестве с застройщиками, полагает Щурихина.

Сейчас банки испытывают дефицит спроса на кредиты со стороны корпоративного сектора, а благодаря нововведениям для них открывается новая перспективная ниша, соглашается аналитик Moody's Ольга Ульянова. Но, по ее мнению, только зарекомендовавшие себя крупные и стабильные застройщики получат достаточное и доступное по цене банковское финансирование в рамках нового механизма, так как банки, не готовые принимать повышенные риски, будут тщательно взвешивать как выгоды от кредитования, так и возможные дефолты.

Что думают банки

Абсолют Банк, который теперь получит право открывать эскроу-счета, также считает, что решение повысит конкуренцию на рынке и расширит возможности строительного сектора по выбору обслуживающего банка. Пересмотр подхода был необходим, так как немногие банки были готовы работать с такими счетами, говорит управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов. БКС Банк прежде всего рассчитывает на дополнительный комиссионный доход, отмечает директор по корпоративному бизнесу банка Анатолий Максаков.

Авторы: Евгения Чернышова, Полина Звездина
При участии: Георгий Макаренко
Теги: правительство России, банки
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