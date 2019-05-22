Власти в 1,5 раза увеличат число банков для работы с деньгами дольщиков

Список банков, которые могут работать с застройщиками по новой схеме, увеличился с 63 до 100. Решение поможет региональным банкам и девелоперам, но допустит в систему банки с относительно низким рейтингом, отмечают эксперты

Правительство снизило требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами, и тем самым расширило их список с 63 до 100. Об этом говорится в постановлении правительства от 16 мая и пояснительной записке к нему (есть у РБК), их подлинность подтвердил собеседник в аппарате кабмина.

Теперь открывать счета строительным компаниям для сбережения средств дольщиков смогут банки с кредитным рейтингом не ниже ВВВ-. Ранее такая возможность была только у банков с показателем не ниже уровня A- агентства АКРА или не ниже уровня ruA агентства «Эксперт РА».

Безопасность за счет цен Масштабную реформу строительной отрасли власти начали в прошлом году, а с 1 июля 2019 года все деньги покупателей квартир в строящихся домах должны храниться в банке на специальных эскроу-счетах. Застройщик получит к ним доступ только после введения дома в эксплуатацию. Недвижимость будет возводиться за счет банковских кредитов, и эти изменения, как рассчитывают власти, помогут избежать проблем с обманутыми дольщиками. Однако и застройщики, и правительство неоднократно предупреждали о росте цен на квартиры из-за реформы — например, вице-премьер Виталий Мутко говорил, что они вырастут минимум на 8%.

В диапазон новых требований к кредитному рейтингу попадают 37 банков, 16 из них являются региональными, говорится в пояснительной записке. Как следует из данных АКРА и «Эксперт РА», к этим банкам относятся, в частности, «Дом.РФ», Абсолют Банк, СДМ-банк, Связь-банк, Экспобанк, Локо-банк, Кредит Европа Банк, QIWI Банк, «Ренессанс Кредит», «Уралсиб», МТС-банк, БКС Банк и др.