Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков из-за строительной реформы

Реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков. При этом многие игроки уйдут с рынка. Об этом журналистам заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Этого не нужно было делать. Рынок превратился в рулетку», — считает глава банка.

Масштабная реформа строительной отрасли началась в прошлом году. С 1 июля 2019 года деньги покупателей квартир в строящихся домах должны храниться в банке на эскроу-счетах — специальных счетах, которые необходимы для сопровождения кредитования девелоперов при проектном финансировании строительства. Застройщик сможет получить к ним доступ после того, как дом введут в эксплуатацию. Строительство будет вестись за счет банковских кредитов.

Как считают власти, эти изменения помогут избежать проблем с обманутыми дольщиками. Однако в конце декабря прошлого года вице-премьер Виталий Мутко предупредил, что цены на недвижимость при аккумулировании средств дольщиков на эскроу-счетах вырастут минимум на 8%. Временного роста цен на жилье не исключал и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.