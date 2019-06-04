Forbes назвал самых богатых самостоятельно заработавших деньги женщин США

В рейтинг Self-Made Women Forbes включает женщин, которые сами заработали свои капиталы, а не унаследовали их. По сравнению с прошлым годом состояние участниц рейтинга выросло на $10,3 млрд, правда, и их самих стало больше

Диана Хендрикс (Фото: John McCormick / Bloomberg)

Совокупное состояние 80 богатейших женщин США, самостоятельно сделавших свои капиталы, составляет в 2019 году $81,3 млрд, сообщает Forbes. Годом ранее в их распоряжении был $71 млрд, однако главной причиной роста стало увеличение числа самих участниц рейтинга Self-Made Women. В 2018 году их было только 60, а в этом году Forbes включил в рейтинг уже 80 женщин.

Минимальная сумма, необходимая для попадания в топ-80, составила $225 млн. Именно столько, по оценке Forbes, сумела заработать на призовых выплатах, рекламных контрактах и за счет собственных инвестиций Серена Уильямс, первая и единственная спортсменка, сумевшая войти в топ рейтинга Self-Made Women.

Возглавила же рейтинг, как и год назад, Диана Хендрикс — соосновательница и глава компании ABC Supply, крупнейшего в США производителя и продавца кровельных материалов, сайдинга и т.д. Состояние Хендрикс Forbes оценивает в $7 млрд, что на $2,1 млрд больше, чем годом ранее.

Кроме того, в топ-3 рейтинга вошли экс-глава eBay и Hewlett-Packard Маргарет Уитман ($3,8 млрд; годом ранее — $3,3 млрд, 4-е место) и владелица сети пиццерий Little Caesars Pizza Мариан Илич ($3,7 млрд; годом ранее — $4,3 млрд, 2-е место). Всего состоянием более $1 млрд владеют 25 участниц рейтинга.