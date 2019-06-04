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Общество ,  
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Forbes назвал самых богатых самостоятельно заработавших деньги женщин США
В рейтинг Self-Made Women Forbes включает женщин, которые сами заработали свои капиталы, а не унаследовали их. По сравнению с прошлым годом состояние участниц рейтинга выросло на $10,3 млрд, правда, и их самих стало больше
Диана Хендрикс (Фото: John McCormick / Bloomberg)

Совокупное состояние 80 богатейших женщин США, самостоятельно сделавших свои капиталы, составляет в 2019 году $81,3 млрд, сообщает Forbes. Годом ранее в их распоряжении был $71 млрд, однако главной причиной роста стало увеличение числа самих участниц рейтинга Self-Made Women. В 2018 году их было только 60, а в этом году Forbes включил в рейтинг уже 80 женщин.

Минимальная сумма, необходимая для попадания в топ-80, составила $225 млн. Именно столько, по оценке Forbes, сумела заработать на призовых выплатах, рекламных контрактах и за счет собственных инвестиций Серена Уильямс, первая и единственная спортсменка, сумевшая войти в топ рейтинга Self-Made Women.

Возглавила же рейтинг, как и год назад, Диана Хендрикс — соосновательница и глава компании ABC Supply, крупнейшего в США производителя и продавца кровельных материалов, сайдинга и т.д. Состояние Хендрикс Forbes оценивает в $7 млрд, что на $2,1 млрд больше, чем годом ранее.

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Самые богатые наследники российских бизнесменов 2019 года: список Forbes

Кроме того, в топ-3 рейтинга вошли экс-глава eBay и Hewlett-Packard Маргарет Уитман ($3,8 млрд; годом ранее — $3,3 млрд, 4-е место) и владелица сети пиццерий Little Caesars Pizza Мариан Илич ($3,7 млрд; годом ранее — $4,3 млрд, 2-е место). Всего состоянием более $1 млрд владеют 25 участниц рейтинга.

В списке также числятся телеведущая Опра Уинфри ($2,6 млрд, 10-е место), модель Кайли Дженнер ($1 млрд, 23-е место, ранее Forbes назвал ее самым молодым из самостоятельно заработавших свое состояние миллиардеров), бывший президент и главный исполнительный директор компании Yahoo! Марисса Майер ($620 млн, 35-е место), певицы Рианна ($600 млн, 37-е место), Мадонна ($570 млн, 39-е место), Селин Дион (гражданка Канады постоянно живет в США, $450 млн, 46-е место), Бейонсе и Барбра Стрейзанд (по $400 млн, 51-е место), писательница Даниэла Стил ($375 млн, 56-е место), исполнительный директор и главный операционный директор Airbnb Белинда Джонсон ($330 млн, 63-е место) и актриса Риз Уизерспун ($240 млн, 77-е место).

Почти половина из участниц рейтинга (38) живут в Калифорнии, еще девять предпочитают Нью-Йорк. Из 80 попавших в рейтинг женщин 19 родились за пределами США. Среди участниц рейтинга больше всего женщин в возрасте от 50 до 59 лет (21), четыре девушки моложе 30 лет и 92-летняя Элис Шварц, основавшая в 1952 году вместе с мужем компанию Bio-Rad Laboratories.

Фотогалерея 
Богатейшие люди мира по версии Forbes

Автор: Евгений Калюков
Теги: рейтинг Forbes, женщины
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