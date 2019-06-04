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Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
Мусорная реформа стартовала в России полгода назад, но в половине регионов Центральной и Западной России операторы не справляются со своими обязанностями
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».

Другие нарушения касаются отсутствия у предприятий, занимающихся транспортировкой и захоронением отходов, необходимых документов и разрешений. В Волгоградской, Смоленской, Тульской и Белгородской областях выдавались лицензии на работы с отходами при отсутствии у получателей тех или иных документов, добавил он.

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«В половине субъектов (четырех перечисленных федеральных округов. — РБК) региональные операторы не справляются с принятыми обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов», — заключил Чайка.

Его первый заместитель Александр Буксман привел следующую статистику. В федеральных округах за прошлый год скопилось 766 млн т отходов. Утилизировано из них было только 190 млн т, обработано — 12 млн т, а обезврежено — 8 млн т.

Ситуация с переработкой мусора в Центральной России «сравнима со стихийным бедствием», добавил Буксман, обстановка снижает «общий уровень экологической безопасности» России (цитаты по ТАСС).

Отдельное управление, которое занимается надзором за исполнением законов об охране природы и об обращении с отходами, было сформировано в Генпрокуратуре в начале апреля.

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Россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд руб. в год

Мусорная реформа в России началась с января, в ее рамках в регионах формируются операторы по сбору и утилизации мусора, введена плата за вывоз отходов. В марте Минприроды сообщило, что полностью или частично реформу провели в 62 российских регионах (всего в России 85 субъектов Федерации).

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Юрий Чайка, мусор, утилизация, нарушения
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