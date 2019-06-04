Бывший замглавы столичного СК Никандров покинул колонию

Решение освободить экс-генерала досрочно в конце мая принял суд в Нижнем Тагиле

Денис Никандров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

О том, что бывший замруководителя управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров покинул ИК-13, в которой отбывал наказание, агентству ТАСС сообщил его адвокат Павел Черняк. Это произошло через 10 дней после решения Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила, удовлетворившего ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за коррупцию.

Никандров был приговорен к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова. Помимо этого, он был лишен звания генерал-майора.

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