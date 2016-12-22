«Коммерсантъ» узнал детали опроса «взяткодателя» из дела Шакро Молодого

Речь идет о бизнесмене Дмитрии Смычковском, который скрывается в Лондоне. Побеседовать с ним удалось адвокату одного из фигурантов дела о коррупции в СКР, пишет «Коммерсантъ»

Один из фигурантов дела о коррупции в СКР Денис Никандров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости )

Скрывающийся в Лондоне бизнесмен Дмитрий Смычковский, который, по версии ФСБ, передавал взятку генералам СКР от Захария Калашова (Шакро Молодого), дал показания. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ». По ее данным, опросить Смычковского удалось адвокату одного из фигурантов данного дела Елене Федуловой.

В своих показаниях Смычковский рассказал о том, что до своего отъезда в Лондон приятельствовал почти со всем руководством ГСУ СКР по Москве. Дружеские отношения, по его словам, удалось установить через своего земляка по Краснодарскому краю Сергея Синяговского, занимающего должность замруководителя ГСУ. Заезжая регулярно к Синяговскому в офис главка на Арбате, Смычковский познакомился с Александром Дрымановым, который на тот момент возглавлял ГСУ, его заместителем Денисом Никандровым, а также главой управление по ЦАО Алексеем Крамаренко и начальником главка межведомственного взаимодействия и собственной безопасности центрального аппарата СКР Михаилом Максименко. Впоследствии все четверо стали фигурантами уголовного дела о коррупции в СКР.

С каждым из новых знакомых у Смычковского нашлись общие интересы и темы для разговоров, пишет издание со ссылкой на слова бизнесмена. По его утверждению, детали уголовных дел они никогда не обсуждали, а их разговоры носили «скорее характер светских бесед».

Однако, как пишет издание со ссылкой на показания бизнесмена, после стрельбы на Родчельской улице, в ходе которой были арестованы подельники Шакро Молодого, ситуация изменилась. Он начал интересоваться ходом расследования этого дела у своих знакомых из СКР по просьбе двух своих старых приятелей из Краснодарского края — неких Нурдина Тугуза и Сергея по кличке Вентилятор. Смычкойвский утверждает, что их просьбы не носили коммерческий характер. К приятелям из СКР он также, по его словам, обратился с безвозмездными дружескими просьбами об информационной поддержке по этому делу.

Наиболее откровенным с бизнесменом оказался Денис Никандров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на показания Смычковского. Рассказал бизнесмен и встрече с Никандровым в июне 2016 года на АЗС в районе Красногорска, где, согласно показаниям последнего, они обсуждали детали передачи взятки в $1 млн. Смычковский утверждает, что там они встретились ради продажи автомобиля Porsche, и ни о чем кроме этого не говорили.

Бизнесмен добавил, что возвращаться в Россию не планирует, поскольку считает, что не сможет доказать свою невиновность. «Если высокопоставленные сотрудники СКР не признают свою вину [генерал Никандров признал вину, осужден на 5,5 года], не могут убедить следствие в своей непричастности к коррупции, то я, не обладающий властными полномочиями, сразу после приезда в Россию тем более буду обвинен в преступлении, которого не совершал, и водворен в СИЗО», — приводит издание слова Смычковского, сказанные адвокату.

Весной этого года фигуранты дела о коррупции в СКР на одном из судебных процессов рассказывали о своем знакомстве со Смычковским. Крамаренко описал его как «странного типа», который часто захаживал к руководству СКР. «Он бывал у меня три или четыре раза, мы пили чай, могли поговорить об охоте, рыбалке. У нас были товарищеские отношения», — рассказывал Дрыманов.