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Weibo $75 (+66,22%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,55%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
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Дело Шакро ,  
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Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы
Суд решил освободить Дениса Никандрова условно-досрочно. Его осудили в августе 2018 года по делу, связанному с криминальным авторитетом Шакро Молодым, и приговорили к пяти с половиной годам. Верховный суд позднее смягчил приговор
Денис Никандров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров освободился из колонии условно-досрочно, сообщает ТАСС. Решение принял Тагилостроевский районный суд Нижнего Тагила.

«Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней», — заявил представитель суда. Он добавил, что из колонии поступила положительная характеристика, со стороны прокурора возражений не было.

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Адвокат Никандрова Алексей Мезенцев заявил РБК, что пока не в курсе решения суда.

16 августа 2018 года суд в Москве приговорил Никандрова к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Он был признан виновным во взяточничестве. Суд также лишил его звания генерал-майора.

По версии обвинения, Никандров получил часть взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Шакро подкупил следователей, чтобы добиться смягчения наказания своему подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянцу). Тот был осужден за перестрелку на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Следствие заявляло, что общий размер взятки составлял $1 млн, Никандров получил $200 тыс., остальную часть — другие сотрудники Следственного комитета, в том числе глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов.

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Никандров признался, что и сам давал взятку своему руководителю Дрыманову.

В октябре Верховный суд смягчил приговор бывшему генералу СК, изменив квалификацию преступления с особо тяжкого на тяжкое. Он также постановил перевести Никандрова из колонии строгого в колонию общего режима и учел в наказании срок, который Никандров провел в СИЗО.

В начале года Никандров подал на УДО, но суд сначала отказался принять его заявку.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Маргарита Алехина
Теги: Шакро Молодой, Денис Никандров
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