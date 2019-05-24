Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы

Суд решил освободить Дениса Никандрова условно-досрочно. Его осудили в августе 2018 года по делу, связанному с криминальным авторитетом Шакро Молодым, и приговорили к пяти с половиной годам. Верховный суд позднее смягчил приговор

Денис Никандров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров освободился из колонии условно-досрочно, сообщает ТАСС. Решение принял Тагилостроевский районный суд Нижнего Тагила.

«Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней», — заявил представитель суда. Он добавил, что из колонии поступила положительная характеристика, со стороны прокурора возражений не было.

Адвокат Никандрова Алексей Мезенцев заявил РБК, что пока не в курсе решения суда.

16 августа 2018 года суд в Москве приговорил Никандрова к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Он был признан виновным во взяточничестве. Суд также лишил его звания генерал-майора.