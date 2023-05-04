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СК раскрыл дело отравителя из подмосковных электричек 15-летней давности

СК раскрыл дело о смертельных отравлениях пассажиров электричек 15-летней давности
Жертвами отравителя стали 22 человека. В 2007–2009 годах мужчина подсаживался к людям на московских вокзалах и в пригородных электричках и подмешивал им в алкоголь нейролептик, а после потери сознания грабил

СК раскрыл дело отравителя из подмосковных электричек 15-летней давности
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В Москве раскрыли серию смертельных отравлений на столичных вокзалах и в пригородных поездах, которая произошла более 15 лет назад, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Следователи изучили более 45 архивных уголовных дел и установили, что 22 человека умерли от отравления одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных. Сотрудники правоохранительных органов вновь пообщались с родственниками погибших и свидетелями преступлений и проанализировали более 50 детализаций телефонных соединений, в результате чего вышли на мужчину, который ранее уже был осужден за серию отравлений в прошлые годы и сейчас находится в исправительной колонии. Мужчине 36 лет, он уроженец Владивостока. Свою вину он признал.

По данным следствия, с октября 2007 года по январь 2009-го обвиняемый подсаживался к людям на московских вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и во время разговора, отвлекая внимание собеседников, подмешивал им в алкогольные напитки психотропный препарат. Когда человек терял сознание, мужчина забирал у него деньги и другие ценности, после чего скрывался. Все жертвы впоследствии умерли от острого отравления.

Мужчине предъявили обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; предусматривает до 15 лет лишения свободы) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; также до 15 лет лишения свободы).

В апреле Басманный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима отравителя из «Ямы» Мурата Сабанова. Следствие установило, что с мая по июнь 2019 года мужчина знакомился в амфитеатре на Хохловской площади с людьми, которые были в состоянии алкогольного опьянения, приглашал их в наименее людное место и там угощал напитком с добавленными в него лекарственными препаратами или сильнодействующим транквилизатором. Когда жертвы теряли сознание, Сабанов их грабил. По данным прокуратуры, пятеро из пострадавших получили тяжкий вред здоровью.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
отравление электрички СК уголовное дело
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