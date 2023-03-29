Эксперты впервые рассчитали «цену» преступности в России

Эксперты оценили издержки от преступности в России в 2021 году в ₽1,75 трлн, или 1,3% ВВП

Исследователи оценили, сколько денег в среднем нужно жертвам преступлений в России, чтобы компенсировать их травмирующий опыт. В пересчете на всю страну такая косвенная «цена» преступности в 2021 году составила 1,3% ВВП

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Стоимость одного преступления в России можно оценить в 135,2 тыс. руб. — на столько нужно увеличить годовой доход жертвы правонарушения, чтобы вернуть ее удовлетворенность жизнью на уровень, как если бы преступления не было. Такую оценку вывели исследователи из Европейского университета (Санкт-Петербург) в статье «Издержки российского общества от преступности: измерение с помощью компенсирующего изменения дохода», опубликованной в журнале «Прикладная эконометрика» (статья есть у РБК). Авторы работы — Леонид Жижин, Алексей Кнорре, Руслан Кучаков и Дмитрий Скугаревский.

Согласно расчетам исследователей, в пересчете на всю страну общие издержки от преступности в 2021 году составили 1,75 трлн руб., или 1,3% ВВП. Результат получен с использованием данных Всероссийского виктимизационного опроса (Russian Crime Victimization Survey, RCVS), проведенного Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в середине 2021 года. Из них следует, что за 12 предшествующих опросу месяцев жертвами преступлений в России себя назвали 10,9% населения. Соответственно, общая оценка выводилась как произведение численности населения в трудоспособном возрасте и старше, доли в 10,9% и компенсирующего увеличения дохода.

Что ученые считают преступлением В научной работе преступлением считается то, что считает таковым сам респондент. Поэтому квалификация типов правонарушений не обязательно будет согласовываться с официально регистрируемыми, указали авторы исследования. Для корреляции ученые разработали систему классификации типов преступлений со слов респондентов. Кроме того, из-за формата телефонного опроса в исследовании хуже представлены жертвы тяжкого насилия или сексуального насилия — для таких преступлений нужны специальные опросы, проводимые другими способами, подчеркнули авторы.

Аналогичным образом исследователи оценили общий уровень страха перед преступностью: его «цена» — 6,82 трлн руб., или 5,2% ВВП (о том, что боятся стать жертвой преступления, заявили 42,5% опрошенных).

Как указывают авторы в работе, по их данным, это «первая [в своем роде] оценка стоимости преступности в России».

Как преступность влияет на удовлетворенность жизнью

Оценить стоимость преступности прямым путем сложно, поскольку безопасность «не торгуется в полном объеме на свободном рынке», пишут авторы. Исследование оценивает стоимость преступности в России косвенным методом — через оценку удовлетворенности жизнью.

В опросе RCVS принимали участие 3 тыс. потерпевших в преступлениях и 11,4 тыс. человек, которые не имели такого опыта (участники были отобраны случайным образом). У респондентов спрашивали о доходе, размере домохозяйства, опыте виктимизации за последние 12 месяцев и пять лет, а также о страхе перед преступностью. Данные были дополнены сведениями Росстата о среднем доходе в регионе проживания респондента. Для расчета была использована модель так называемой полупараметрической зависимости логарифма удовлетворенности жизнью респондента и подушевого дохода домохозяйства (логарифм — это показатель степени, в которую нужно возвести определенное число, чтобы получить другое число).

Из результатов опроса следует, что 10,9% опрошенных были жертвами преступлений за последние 12 месяцев, а их средняя удовлетворенность жизнью составляла 6,225 по десятибалльной шкале. Удовлетворенность тех, кто не сталкивался с преступлением, была выше — 6,849. Опыт пострадавших от преступления связан со снижением уровня удовлетворенности жизнью примерно на 13%, следует из работы. При этом важным наблюдением исследователей является тот факт, что страх преступности в не меньшей мере связан со снижением удовлетворенности жизнью: так, боящиеся стать жертвой преступлений ощущают себя на 16% менее удовлетворенными жизнью.

Сколько нужно денег на компенсации

Оцененная зависимость удовлетворенности жизнью от среднего дохода (увеличение ежемесячного дохода домохозяйства на 1 тыс. руб. связано с увеличением удовлетворенности жизнью на 0,3%) позволила рассчитать, на сколько нужно увеличить годовой доход потерпевших от преступлений, чтобы теоретически вернуть их удовлетворенность на нормальный уровень. Полученный показатель для любого преступления составил 135,2 тыс. руб., но оценка стоимости преступности имеет широкий 95-процентный доверительный интервал — от 66,3 тыс. до 175,5 тыс. руб., указали авторы. «Такая ширина интервала объясняется не только числом наблюдений и методом оценивания, но и тем, что люди могли стать жертвами преступления в разное время, а сами преступления — отличаться по степени тяжести», — поясняется в работе.

Более тяжкие преступления предсказуемо связаны с большим снижением удовлетворенности жизнью: подвергшиеся нападению на 28% менее удовлетворены жизнью, те, кто столкнулся с грабежом или разбоем, — на 35%. Под нападениями понимались преступления с умышленным причинением тяжкого (исключая повлекшие смерть), среднего и легкого вреда здоровью и побои.

«У меня нет повода сильно усомниться в результатах [исследования]», — прокомментировал методологию расчетов директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он указывает на то, что «авторы открыто рассуждают о выборе подхода и модели, рассуждают в заключение об ограничениях своих результатов и сравнивают полученные оценки с иностранными аналогами».

Что происходит с официальной преступностью

Авторы также смогли оценить суммарные общественные издержки от официально зарегистрированных преступлений. Для этого полученные в работе оценки стоимости преступлений (по их типам) были умножены на их количество. В 2020 году стоимость официально зарегистрированного криминального насилия составила 22 млрд руб. от нападений и 13 млрд руб. от грабежей и разбоев. Для краж эта оценка на тот же год составила 154 млрд руб.

Согласно официальным данным, уровень криминализованности российского общества последовательно сокращается. Так, в 2021 году было выявлено 848,3 тыс. человек, совершивших преступления, что на 0,5% меньше, чем в 2020 году. По данным Генпрокуратуры, в 2022 году было выявлено уже 819 тыс. таких лиц (минус 3,5% к 2021-му). Но количество зарегистрированных особо тяжких преступлений в прошлом году увеличилось на 9,4% (до 124,78 тыс.). Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных или имитирующих устройств по итогам прошлого года выросло на 32%, следует из данных МВД. По данным World Population Review, Россия находится на 86-м месте в мире по количеству зарегистрированных преступлений на 100 тыс. жителей (вверху рейтинга — Венесуэла, ЮАР, Афганистан, в самом низу — на 135-м и 136-м местах располагаются ОАЭ и Катар).

Рисков для увеличения преступности на данный момент можно выделить два — повышенный стресс и распространение оружия, отмечает политолог Алексей Макаркин: «Часть населения по разным причинам сейчас оказалась в стрессе, а людям в таком состоянии свойственно срываться, что повышает вероятность совершения преступления». Кроме того, следствием стресса может быть чрезмерное употребление алкоголя, а это, в свою очередь, может повлиять на рост преступлений бытового характера, добавил собеседник РБК. Второй фактор — увеличение незаконного оборота оружия, которое свойственно в период вооруженных конфликтов, сказал Макаркин.

В то же время сейчас немалая часть общества стремится закрыться от информации и жить «как всегда», отметил Макаркин. Это, по мнению политолога, может играть «компенсирующую роль»: «Увлеченность частными делами может быть некой силой, сдерживающей рост преступности из-за этих двух факторов».