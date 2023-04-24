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Суд в Москве приговорил отравителя из «Ямы» к 15 годам тюрьмы

Басманный суд дал отравителю с Хохловской площади в Москве 15 лет колонии
Суд повторно рассмотрел дело Мурата Сабанова об отравлении 30 человек и серии грабежей на Хохловской площади в Москве. В 2021 году он получил 16 лет колонии, но затем решение отменили и направили на пересмотр

Суд в Москве приговорил отравителя из «Ямы» к 15 годам тюрьмы
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Басманный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима Мурата Сабанова по делу об отравлении 30 человек на Хохловской площади в центре Москвы, сообщает столичная прокуратура.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 162 УК (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 162 УК (разбой) и ч. 3 ст. 158 УК (кража, совершенная с банковского счета).

Весной 2021 года суд уже выносил приговор Сабанову, назначив ему 16 лет колонии, однако несколько месяцев спустя это решение отменили и направили дело на пересмотр. Басманный суд рассматривал его в ином составе.

Следствие установило, что с мая по июнь 2019 года подсудимый знакомился в общественном пространстве на Хохловской площади (амфитеатр, получивший название «Яма») с людьми, которые были в состоянии алкогольного опьянения, приглашал их в наименее людное место, где угощал напитком с добавленными туда лекарственными препаратами или сильнодействующим транквилизатором. Когда жертвы теряли сознание, Сабанов их грабил. По данным прокуратуры, пятеро из пострадавших получили тяжкий вред здоровью.

По словам адвоката одной из потерпевших Оксаны Опаренко, Сабанов частично признал вину, не согласившись с «причинением тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый утверждал, что пошел на преступления, чтобы достать деньги на жизнь.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Басманный суд отравление Хохловская площадь
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