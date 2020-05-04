В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

Общее число жертв заболевания в столице превысило 800 человек. С начала эпидемии в городе заразились коронавирусом 74,4 тыс. человек, более 7,5 тыс. пациентов уже выздоровели

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице скончались еще 52 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось до 816 человек.

По состоянию на 4 мая в столице зарегистрировано 74,4 тыс. заразившихся, из них более 7,5 тыс. уже выздоровели.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, коронавирусом заразились около 2% населения столицы, что является минимальным значением среди мировых городов, которых коснулась пандемия. Чтобы Москва прошла пик по заболеванию, в ней должны заразиться 60% жителей, или 7 млн человек, отметил мэр, однако выразил надежду, что этого удастся избежать.

Всего же в России с начала пандемии коронавирусом заразились более 145 тыс. человек, из которых сейчас лечатся от заболевания 125,8 тыс. По числу заразившихся страна занимает седьмое место в мире: с середины апреля по этому показателю она обошла Китай, Иран и Турцию.

На первом месте же в этом списке, по данным университета Джонса Хопкинса, находятся США, в которых коронавирусом заразились 1,1 млн человек. За ними идут Испания — 217,4 тыс. и Италия — 211,9 тыс. В мире число заразившихся COVID-19 превысило 3,5 млн человек.