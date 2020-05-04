В Москве за сутки от коронавируса вылечились 544 человека

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровели 544 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении московского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573», — сказала она.

С начала эпидемии в Москве выявили более 68 тыс. случаев заражения коронавирусом, 764 человека скончались. Накануне оперативный штаб сообщал, что в столице продолжают лечение свыше 60 тыс. зараженных.

В Москве с конца марта действует обязательный режим самоизоляции, а впоследствии столичные власти ввели в городе пропускной режим. Пациентам с коронавирусом, чье заболевание протекает в легкой форме, разрешили лечиться на дому, однако они обязаны соблюдать карантин.