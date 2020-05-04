Трамп анонсировал создание в США вакцины от коронавируса до конца года

В США ведется активная работа по созданию вакцины от коронавируса, заявил президент страны Дональд Трамп. Он «крайне уверен», что до конца 2020 года препарат будет готов

Фото: Alex Brandon / AP

Ученые США могут создать вакцину от коронавируса до конца этого года, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что у нас будет вакцина к концу года. Мы активно работаем над этим», — заявил Трамп.

Президент США отметил, что «крайне уверен» в своей оценке и при этом не беспокоится о рисках, с которыми могут столкнуться добровольцы, на которых проводятся испытания препаратов. «Они знают, на что идут, и хотят помочь», — заявил он.

О планах США ускорить разработку вакцины от коронавируса, ужав сроки ее создания до восьми месяцев, в конце апреля сообщил Bloomberg. По данным источников агентства, администрация Трампа разрабатывает проект, который объединит наработки частных фармацевтических компаний, государственных и военных учреждений.

Согласно этому проекту, государственные ресурсы направят на то, чтобы наиболее перспективные препараты быстрее проходили испытания на животных. Вместо же испытаний на людях, которые производители проводят обычно самостоятельно, власти США организуют одно большое тестирование сразу нескольких вакцин, после которого будут продвигать наиболее успешные образцы.

По данным телеканала NBC, проект администрации Трампа по ускоренному созданию вакцины получил название «Запредельная скорость». Для дальнейших испытаний по нему в США уже отобрали 14 образцов препарата из тех 93, которые представили более 80 фармацевтических компаний. Как сообщает телеканал, клинические испытания вакцин начнутся уже в мае.