NBC сообщил о разработке в США 14 вакцин против коронавируса

В Соединенных Штатах для тестирования отобраны 14 вакцин против коронавируса. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации президента страны.

По данным телеканала, в рамках проекта администрации Трампа по ускорению работы над лекарством, который получил название «Запредельная скорость» (Warp Speed), из 93 разработок были отобраны 14 наиболее перспективных.

Научные и производственные усилия для ускорения разработки вакцины, как пишет NBC, стоят «несколько миллиардов долларов».

Ранее 29 апреля Bloomberg сообщал, что администрация президента разрабатывает проект, который должен ускорить производство и появление на рынке вакцины от COVID-19. Он позволит сократить время на разработку лекарства до восьми месяцев и представить его до конца 2020 года, а не через 12-18 месяцев, как планировалось до этого.

Проект должен объединить наработки частных фармацевтических компаний, государственных и военных учреждений. В частности, будет ускорено тестирование вакцин на животных. Раздельные клинические испытания каждого исследовательского центра объединят в одно большое тестирование. Главной целью проекта является производство 300 млн доз вакцины к январю 2021 года.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

21 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН подписали резолюцию, которая обеспечивает «справедливый, прозрачный, равноправный, эффективный и своевременный доступ к будущим вакцинам от COVID-19».

Вирусолог Анатолий Альтштейн и доктор медицинских наук Николай Малышев в апреле заявляли, что вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 — началу 2021 года. Однако использовать на людях ее начнут не раньше, чем через полтора года.