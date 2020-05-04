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Пандемия коронавируса ,  
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Власти решили экспортировать медицинские маски только в страны ЕАЭС

Накануне, 3 мая, Россия отменила запрет на вывоз некоторых медизделий, в частности масок и бинтов. Однако он продолжит действовать уже в пределах Евразийского экономического союза, сообщили в Минпромторге
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россия будет экспортировать средства индивидуальной защиты, в частности медицинские маски, только в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает «РИА Новости». Накануне, 3 мая, Россия сняла запрет на экспорт защитных масок.

Правительство запретило вывоз ряда медизделий из страны в начале марта. Позднее же Россия и партнеры по ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) ввели аналогичную меру уже в пределах союза, сообщили в Минпромторге.

«В связи с этим, а также в целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правительство сняло запрет на вывоз медицинских масок из России
Общество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На фоне распространения коронавируса Россия в начале марта запретила до 1 июня вывоз некоторых медицинских изделий, в том числе защитных масок и костюмов, перчаток, бинтов и марли. Ограничение не касалось гуманитарной помощи другим странам, а также вывоза жителями средств защиты для личного пользования. С помощью такой меры правительство надеялось предотвратить «искусственный дефицит» ряда медизделий, «которые спекулянты могут вывозить за рубеж», пояснил тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Однако 3 мая Россия отменила запрет на экспорт медицинских изделий. В Минпромторге решение властей объяснили тем, что регионы готовы взять на себя ответственность за контроль над оборотом данного вида продукции. Однако если понадобится, запрет может быть введен вновь, отметили в ведомстве.

По словам Мантурова, Россия уже нарастила производство медицинских масок до 8 млн изделий в сутки. Помимо этого, по линии Минпромторга они закупаются и за границей. Из Китая, в частности, ежедневно поступает еще 4–5 млн масок, сообщил министр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: ЕАЭС, медицинские маски, коронавирус
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