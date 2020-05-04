Власти решили экспортировать медицинские маски только в страны ЕАЭС

Накануне, 3 мая, Россия отменила запрет на вывоз некоторых медизделий, в частности масок и бинтов. Однако он продолжит действовать уже в пределах Евразийского экономического союза, сообщили в Минпромторге

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Россия будет экспортировать средства индивидуальной защиты, в частности медицинские маски, только в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает «РИА Новости». Накануне, 3 мая, Россия сняла запрет на экспорт защитных масок.

Правительство запретило вывоз ряда медизделий из страны в начале марта. Позднее же Россия и партнеры по ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) ввели аналогичную меру уже в пределах союза, сообщили в Минпромторге.

«В связи с этим, а также в целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На фоне распространения коронавируса Россия в начале марта запретила до 1 июня вывоз некоторых медицинских изделий, в том числе защитных масок и костюмов, перчаток, бинтов и марли. Ограничение не касалось гуманитарной помощи другим странам, а также вывоза жителями средств защиты для личного пользования. С помощью такой меры правительство надеялось предотвратить «искусственный дефицит» ряда медизделий, «которые спекулянты могут вывозить за рубеж», пояснил тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров.