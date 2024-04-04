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В Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом

Поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом в депо Нахабино в Подмосковье
Сюжет
Новости Москвы
Электропоезд для «МЦД» столкнулся с тепловозом, из-за чего головной вагон сошел с путей. Пассажиров в нем не было, на график движения авария не повлияет
Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

На территории подмосковного депо Нахабино электропоезд столкнулся с тепловозом, в результате чего головной вагон первого поезда сошел с рельс. Об этом сообщает в телеграм-канале МЖД. На фото, опубликованном прокуратурой, видно, что в аварию попал  электропоезд «Иволга», 

Причину столкновения в МЖД не назвали.

Электропоезд проводил «маневровые передвижения», пассажиров в нем не было. Депо и подвижной состав обслуживает пригородный перевозчик, не относящийся к РЖД. Последствия столкновения будут ликвидировать при помощи восстановительного поезда, но на движение пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2 авария не окажет влияния, заверили в МЖД.

Прокуратура начала проверку. Как уточнили в ведомстве, авария произошла, когда «Иволга» выезжала из депо.

«Иволга» используется на линиях МЦД, ее специально создали для этих маршрутов. В конце января четвертую модель этого поезда начали обкатывать на участке близ Нахабино без пассажиров. Эта версия отличается внешним и внутренним дизайном, освещением, наличием зарядок для гаджетов и электросамокатов, а также мест для велосипедов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МЖД тепловоз Нахабино столкновение поездов электричка
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