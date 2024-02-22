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Собянин рассказал о новых поездах для метро и МЦД

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг

Поезда новой серии «Москва-2024» появятся в метро уже в этом году, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Впоследствии, в период с 2026 по 2030 год, по словам главы города, планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления.

Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Столичный градоначальник также рассказал, что скоро на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД «Иволга 4.0». Это первый городской электропоезд с тремя дверьми в промежуточных вагонах.

«Электропоезд «Иволга» был создан специально для Московских центральных диаметров, — подчеркнул Собянин. — Сегодня это самый современный поезд отечественной разработки, который постоянно совершенствуется. У каждой версии «Иволги» — плавный ход, удобные кресла, зарядные устройства и другие полезные для пассажиров сервисы».

Мэр Москвы также отметил, что модернизация столичного транспорта коснется и электробусов, в которых намерены увеличить долю комплектующих отечественного производства, в том числе тяговой батареи.

Столичные власти планируют, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро.

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