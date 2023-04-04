Певица MaкSим перенесла концертный тур из-за лечения

Певица МакSим (Марина Абросимова) (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) объявила о переносе ближайших концертов своего гастрольного тура по России из-за необходимости провести курс лечения. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

«Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», — написала артистка.

По ее словам, на недавнем концерте в Твери ей стало ясно, что «есть вещи, которые несовместимы». «Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», — пояснила певица.

Она также поблагодарила поклонников и отметила, что «в какой то степени» благодаря поддержке фанатов было принято решение о переносе концертов.

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