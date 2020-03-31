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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы объяснили принцип работы ветклиник в период самоизоляции

Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разъяснил ситуацию с работой ветеринарных клиник и домашних сиделок во время режима обязательной самоизоляции

В документе, который есть в распоряжении РБК, указывается, что посещать ветклинику можно только в случае крайней необходимости. Однако если домашним питомцам действительно нужна помощь, то записаться в государственные клиники можно будет по предварительной записи в подразделе «Окружающая среда и животные» на портале mos.ru или с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Есть также вариант с вызовом врача на дом или консультацией с неотложной ветеринарной помощью по телефону 8 (495) 612-04-25.

Что касается социальных работников, которые приходят домой, то им разрешено оказывать помощь в полном объеме, но при этом пользоваться масками, одноразовыми перчатками и антисептиками.

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Уточнили в оперативном штабе и правила касательно действий безработных. Так, рассчитывать на компенсацию по безработице в размере 19500 руб.  в месяц смогут претендовать только москвичи, признанные безработными и работавшие не менее 60 дней в 2020 году. Тем, кто получил статус безработного до 31 марта, региональную компенсацию начислят автоматически, без заявлений. Признанным безработными в период режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, также назначат компенсацию.

Для москвичей-индивидуальных предпринимателей в Центре занятости доступна услуга поиска работы. Для постановки на учет и дальнейшего назначения пособия гражданин должен прекратить предпринимательскую деятельность. В Центре занятости ему необходимо предоставить документы в качестве физлица.

Уточнил власти и ситуацию с бездомными. Мобильная служба «Социальный патруль» продолжит работу, а потому помощь бездомным будет оказываться и дальше.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта своими указами ввели всеобщий режим самоизоляции. В соответствии с этими мерами покидать дом можно только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу (при необходимости), походов в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных (на расстоянии не более 100 м от места проживания) и выноса мусора.

Вслед за столичным регионом ограничения ввели и многие другие субъекты России.

Автор: Артем Филипенок
Теги: изоляция
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