Ефремов отказался от просьбы заменить колонию на принудительные работы
Актер Михаил Ефремов попросил прекратить рассмотрение его ходатайства о замене оставшейся части срока заключения на принудительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Алексеевского районного суда Белгородской области, где он отбывает наказание.
«Вопрос о прекращении производства по ходатайству осужденного Ефремова М.О. будет разрешен судом в судебном заседании, которое назначено на 10 часов 17 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.
Ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы было подано 23 января.
Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области. Он рассказывал, что в колонии работал на швейном производстве: вставлял замки в молнии халатов и паковал готовые изделия.
Летом 2020 года актер попал в ДТП в центре Москвы. Находясь за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице.
Осенью того же года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее срок был смягчен до семи с половиной лет.
Артист пытался обжаловать приговор, настаивая в том числе на слабом здоровье, но прокурор выступил против изменения наказания, так как, по его словам, Ефремов «не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья».