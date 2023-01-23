Ефремов попросил перевести его из колонии на принудительные работы

Материалы переданы судье, следует из карточки дела. Актер отбывает срок в ИК-4 в Белгородской области. Он был осужден в 2020 году на 7,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом, попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы, следует из картотеки дел Алексеевского районного суда в Белгородской области, где он отбывает наказание.

«Материалы переданы в производство судье», — следует из карточки дела.

Артист отбывает срок наказания в ИК-4 в Белгородской области. Он рассказывал, что в колонии работал на швейном производстве: вставлял замки в молнии халатов и паковал готовые изделия.

ДТП с участием Ефремова произошло летом 2020 года в центре Москвы. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Фургоном управлял 57-летний курьер Сергей Захаров, он умер в больнице.

Осенью того же года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее срок был смягчен до 7,5 года.

Артист пытался обжаловать приговор, настаивая в том числе на слабом здоровье, но прокурор выступил против изменения наказания, так как, по его словам, Ефремов «не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья».