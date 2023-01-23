Ефремов попросил перевести его из колонии на принудительные работы
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом, попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы, следует из картотеки дел Алексеевского районного суда в Белгородской области, где он отбывает наказание.
«Материалы переданы в производство судье», — следует из карточки дела.
Артист отбывает срок наказания в ИК-4 в Белгородской области. Он рассказывал, что в колонии работал на швейном производстве: вставлял замки в молнии халатов и паковал готовые изделия.
ДТП с участием Ефремова произошло летом 2020 года в центре Москвы. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Фургоном управлял 57-летний курьер Сергей Захаров, он умер в больнице.
Осенью того же года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее срок был смягчен до 7,5 года.
Артист пытался обжаловать приговор, настаивая в том числе на слабом здоровье, но прокурор выступил против изменения наказания, так как, по его словам, Ефремов «не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья».