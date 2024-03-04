Минобрнауки отказалось от курса для психологов по «духовной безопасности»
Минобрнауки не одобрило программу учебного курса для психологов, которые работают с ветеранами военных действий на Украине, сообщает «Коммерсанть» со ссылкой на источник в ведомстве. По словам собеседника издания, программа «подготовлена на низком уровне», а чиновника, который был ответственен за ее рассылку в вузы, уволили.
Речь идет о программе «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности» для студентов по специальностям «психология» (бакалавры и магистры), «клиническая психология» и «психология служебной деятельности» (специалитет), которая была опубликована в базе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС). Ее разработал созданный в 2023 году Научно-практический институт религиозно-ориентированной психологии и психотерапии, авторами указаны президент института инок Киприан (Валерий Бурков) и его директор Анна Гладкова (замглавы фонда «Герои Отечества»). Документ подписан врио директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексеем Левченко.
В аннотации говорится, что госфонду «Защитники Отечества» не хватает психологов для помощи ветеранам и членам семей погибших участников военной операции; к этой деятельности решили привлечь сторонних специалистов, но среди них оказались «психологи-энерготерапевты, психологи-астрологи, психологи-тарологи». Также, утверждается там, около 40% выпускников психологических факультетов разделяют ценности, «противоположные традиционным российским духовно-нравственным семейным ценностям»; по мнению авторов, это «представляет, как минимум, опасность для духовного и нравственного здоровья» потенциальных клиентов.
Согласно документу, нехватка военных психологов обсуждалась в прошлом сентябре на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой; по его итогам было поручено подготовить учебную программу для российских вузов.
Программа предусматривает 72 часа лекций и практических занятий; слушателям в том числе предлагали рассказывать о «ментальных войнах, которые ведутся недружественными странами против граждан России» и о примерах «отступления народов от традиционных духовно-нравственных ценностей» и их последствиях, как положительных, так и отрицательных, в числе которых названы «Всемирный потоп, Садом и Гомора» (орфография сохранена).
Как пишет «Коммерсантъ», Минобрнауки в ноябре 2023 года направило руководителям вузов письмо с материалами программы; теперь в ведомстве заявили, что оно имеет рекомендательный характер и университеты сами решают, включать или не включать модуль в образовательные программы. По словам собеседника издания, ведомство работает над созданием другой программы, это займет «достаточно много времени».
Доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ Роман Демьянчук отметил, что после указа президента Владимира Путина о «сохранении и укреплении традиционных ценностей» от ноября 2022 года все программы по подготовке психологов проверили на соответствие этим ценностям. По словам эксперта, они и ранее соответствовали приведенным в указе идеям, «это базовое понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо, которое всегда было в психологии».
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