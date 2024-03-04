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Военная операция на Украине ,  
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Минобрнауки отказалось от курса для психологов по «духовной безопасности»

«Ъ» узнал об отказе властей от курса для психологов по традиционным ценностям
Сюжет
Военная операция на Украине
Курс «духовной безопасности» для психологов, которые собираются консультировать ветеранов военных действий и родственников погибших, оказался «подготовлен на низком уровне». В Минобрнауки работают над новой программой
Фото: Patrick Seeger / DPA / ТАСС
Фото: Patrick Seeger / DPA / ТАСС

Минобрнауки не одобрило программу учебного курса для психологов, которые работают с ветеранами военных действий на Украине, сообщает «Коммерсанть» со ссылкой на источник в ведомстве. По словам собеседника издания, программа «подготовлена на низком уровне», а чиновника, который был ответственен за ее рассылку в вузы, уволили.

Речь идет о программе «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности» для студентов по специальностям «психология» (бакалавры и магистры), «клиническая психология» и «психология служебной деятельности» (специалитет), которая была опубликована в базе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС). Ее разработал созданный в 2023 году Научно-практический институт религиозно-ориентированной психологии и психотерапии, авторами указаны президент института инок Киприан (Валерий Бурков) и его директор Анна Гладкова (замглавы фонда «Герои Отечества»). Документ подписан врио директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексеем Левченко.

В аннотации говорится, что госфонду «Защитники Отечества» не хватает психологов для помощи ветеранам и членам семей погибших участников военной операции; к этой деятельности решили привлечь сторонних специалистов, но среди них оказались «психологи-энерготерапевты, психологи-астрологи, психологи-тарологи». Также, утверждается там, около 40% выпускников психологических факультетов разделяют ценности, «противоположные традиционным российским духовно-нравственным семейным ценностям»; по мнению авторов, это «представляет, как минимум, опасность для духовного и нравственного здоровья» потенциальных клиентов.

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Фото:Daniel Suhre / shutterstock

Согласно документу, нехватка военных психологов обсуждалась в прошлом сентябре на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой; по его итогам было поручено подготовить учебную программу для российских вузов.

Программа предусматривает 72 часа лекций и практических занятий; слушателям в том числе предлагали рассказывать о «ментальных войнах, которые ведутся недружественными странами против граждан России» и о примерах «отступления народов от традиционных духовно-нравственных ценностей» и их последствиях, как положительных, так и отрицательных, в числе которых названы «Всемирный потоп, Садом и Гомора» (орфография сохранена).

Как пишет «Коммерсантъ», Минобрнауки в ноябре 2023 года направило руководителям вузов письмо с материалами программы; теперь в ведомстве заявили, что оно имеет рекомендательный характер и университеты сами решают, включать или не включать модуль в образовательные программы. По словам собеседника издания, ведомство работает над созданием другой программы, это займет «достаточно много времени».

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Доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ Роман Демьянчук отметил, что после указа президента Владимира Путина о «сохранении и укреплении традиционных ценностей» от ноября 2022 года все программы по подготовке психологов проверили на соответствие этим ценностям. По словам эксперта, они и ранее соответствовали приведенным в указе идеям, «это базовое понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо, которое всегда было в психологии».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобрнауки психологическая помощь психологи Военная операция на Украине
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