В Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V»

В Москве закончились вакцины «КовиВак» и «ЭпиВак», а также первый компонент «Спутника V»

В Москве закончились все основные вакцины от COVID-19, кроме второго компонента «Спутника V», следует из данных на сайте мэрии. Уровень коллективного иммунитета в столице составляет 1,9%, в то время как средний по России — 7,4%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» закончился в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины «Спутник V», — сказано в сообщении.

При этом вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» также нет в наличии, говорится на этой странице.

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Москвы, обратился за комментарием в пресс-службу столичного депздрава.

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса — «Спутник V» разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и 5-го типов. В РФПИ заявляли, что эффективность «Спутника V» по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%. Прививка проводится двумя компонентами.

«ЭпиВакКорона» была разработана ФБУ «Вектор» и выпущена в гражданский оборот с января 2021 года. Это однокомпонентная вакцина на основе пептидных антигенов — короткие куски белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме. Вакцина «КовиВак» Центра им. Чумакова была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года, в ее основе находится инактивированный (или убитый) цельный вирус SARS-CoV-2.

По последним данным российского оперштаба, полную вакцинацию прошли почти 90 млн человек, уровень коллективного иммунитета равен 7,4%. На 4 марта было выявлено 14 049 новых заражений COVID-19, еще 39 человек скончались. При этом в Москве заболели 2,3 тыс., а умерли десять человек.

В Роспотребнадзоре в начале февраля предупредили, что эпидемия коронавируса в России усиливается. На этом фоне ведомство поручило территориальным органам продолжить противоэпидемические мероприятия. При этом вводить ограничения пока не требуется, считают в ведомстве.