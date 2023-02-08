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Заболеваемость COVID в России растет четыре недели подряд

Роспотребнадзор: в России четыре недели подряд растет число заболевших COVID
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России четыре недели подряд растет число заболевших COVID, сообщили в Роспотребнадзоре.

На пятой неделе 2023 года в стране выявили более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом — это на 33% больше, чем на предыдущей неделе. Почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

В федеральном штабе по борьбе с COVID сообщали, что за сутки зафиксировали 10 389 новых случаев заболевания (против 7615 сутками ранее). Более 10 тыс. заразившихся за сутки выявили впервые с 20 октября прошлого года.

Вводить ограничения из-за роста числа заболевших в стране не требуется, считают в Роспотребнадзоре. Там отметили, что основные варианты COVID, распространенные в России, обладают высокой заразностью, но заболевание ими протекает в легкой форме.

Об усилении эпидемии COVID в России Роспотребнадзор предупреждал накануне. За последнюю неделю количество заболевших выросло на 11%, а общее число заразившихся превысило 1 млн человек, отметили в службе.

В базу данных мутаций коронавируса VGARus уже загружено свыше 231 тыс. геномных последовательностей SARS-CoV-2. Преобладающими в стране остаются подварианты штамма «омикрон».

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