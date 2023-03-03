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Одного из создателей «Спутника V» задушили в Москве

В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова
В Москве в бытовой ссоре убит старший научный сотрудник Центра Гамалеи Андрей Ботиков, участвовавший в разработке вакцины «Спутник V»
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram

В Москве в ходе ссоры убит ученый Андрей Ботиков — один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил источник РБК в МВД и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Ранее об убийстве Ботикова со ссылкой на источник сообщили «РИА Новости».

Как сообщил источник РБК, убийство произошло во время ссоры с гостем Ботикова. Тот задушил ученого. Убийство произошло в квартире Ботикова на улице Рогова на северо-западе Москвы.

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила «РИА Новости», что «29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем». Он был задержан и в ходе допроса признал свою вину. По данным СК, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Москве. В пресс-службе НИЦЭМ им. Гамалеи рекомендовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы.

Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Именно это научное учреждение к августу 2020 года разработало вакцину от COVID-19 «Спутник V», ставшую одной из основных в России. Ботиков — соавтор патента на вакцину. Он был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. В июне 2021 года его имя было упомянуто в указе Владимира Путина о награждении, ему было вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
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Спутник V вакцинация от COVID-19 коронавирус
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