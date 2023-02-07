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Роспотребнадзор предупредил об усилении эпидемии COVID в России

Роспотребнадзор: усиление эпидемии COVID-19 наблюдается в России
Эпидемия COVID в России усиливается, предупредил Роспотребнадзор. Преобладающими в стране по-прежнему остаются геноварианты штамма «Омикрон»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России происходит усиление эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей», — сообщили в ведомстве.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю вырос на 11%, отметили в Роспотребнадзоре. «Общее количество заболевших превысило 1 млн человек», — уточнили в сообщении.

В базу данных мутаций коронавируса VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia) по состоянию на вчерашний день было загружено свыше 231 тыс. геномных последовательностей SARS-CoV-2. Преобладающими за последние две недели в стране по-прежнему остаются геноварианты штамма «Омикрон», отмечает ведомство.

Роспотребнадзор поручил территориальным органам продолжить противоэпидемические мероприятия на фоне роста заболеваемости.

В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19 еще на три месяца. Члены комитета организации по ЧС выразили обеспокоенность на фоне высокого числа смертей от COVID-19 по сравнению с другими респираторными инфекционными заболеваниями.

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В России за сутки выявлено 7615 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1445 человек, умерли 43 зараженных. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней по всему миру зарегистрировали свыше 7,1 млн случаев COVID-19. Количество смертей за этот период составило почти 134 тыс.

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Дарья Григорьева
эпидемии COVID-19 Роспотребнадзор
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