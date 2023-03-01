Дискредитацию бойцов ЧВК впишут в две статьи УК

Изменения планируется внести в статьи УК о дискредитации ВС и распространении о них заведомо ложных сведений. Поправки пойдут ко второму чтению законопроекта об ответственности за проникновение на охраняемые объекты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Внесенные сегодня спикером Вячеславом Володиным и группой депутатов поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за дискредитацию добровольцев и других участников российской военной операции на Украине, предполагают изменения в ст. 207.3 и 280.3, рассказал РБК первый заместитель председателя комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов.

Статья 207.3 УК предполагает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил в целях защиты интересов страны и граждан, поддержания международного мира и безопасности. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Оно может быть назначено, если распространение такой информации было совершено с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств обвинения, по мотивам политической, расовой или религиозной ненависти, а также повлекло тяжкие последствия.

Статья 280.3 вводит ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил, а также на дискредитацию исполнения госорганами России своих полномочий за пределами территории страны в определенных целях. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

«И там и там добавляется [норма] «а равно содержащие данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами, содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации», — пояснил Бессарабов.

Кроме того, планируется ужесточить ответственность за совершение действий, указанных в части 1 обеих статей. Так, в ч.1 ст. 280.3 УК в качестве максимального наказания сейчас предусматривается лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Поправками предлагается увеличить этот срок до пяти лет, пояснил депутат.

В свою очередь в ч. 1 ст 207.3 УК максимальное наказание — принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок — предлагается также заменить на пятилетний срок.

Поправки были предложены председателем Госдумы Вячеславом Володиным и подготовлены в соавторстве с депутатами Ириной Яровой, Василием Пискаревым, Андреем Картаполовым.

Ранее в среду внесение в Госдуму поправок, устанавливающих ответственность за дискредитацию добровольцев-участников СВО, анонсировал Володин. Пока они не появились в электронной базе нижней палаты парламента.

Как пояснил РБК Бессарабов, поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта, ужесточающего ответственность за проникновение на особо важные объекты. Его депутаты приняли в первом чтении в декабре 2022 года в рамках совершенствования норм уголовной ответственности в условиях спецоперации.

«Тема продиктована жизнью и требует оперативных решений, поэтому уже сегодня наш комитет рассмотрит эти поправки. Таким образом, завтра на пленарном заседании мы сможем рассмотреть этот законопроект с учетом новых предлагаемых норм», — добавил первый зампред комитета по госстроительству.

Изначально идея ввести ответственность за дискредитацию добровольцев, «в том числе бывших заключенных», принадлежала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В конце января он опубликовал письмо с соответствующей просьбой, адресованное Володину.

После этого спикер нижней палаты парламента дал поручение проработать инициативу.