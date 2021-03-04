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Пандемия коронавируса ,  
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PwC описала нанесенный COVID-19 ущерб работающим женщинам

Пандемия привела к большему числу сокращений и увольнений среди женщин по сравнению с мужчинами. Она также вынудила женщин чаще уходить с работы, чтобы ухаживать за детьми
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Пандемия коронавирусной инфекции привела к экономическому спаду, который затронул женщин в большей мере, чем мужчин. К таким выводам пришли эксперты аудиторской сети PwC по итогам проведенного исследования (есть у РБК).

Специалисты проанализировали расширение экономических прав и возможностей женщин в 33 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, Россия не является членом) и пришли к выводу, что последствия COVID-19 непропорционально сильно затрагивают женщин. Это может привести к тому, что достижения женщин в сфере труда вернутся к уровню 2017 года.

Исследование показало, что уровень безработицы среди женщин рос быстрее, чем общий уровень безработицы в период пандемии. Кроме того, женщины подвергались более высоким рискам потери работы и чаще мужчин отправлялись в отпуск за свой счет.

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В 2020 году 24 страны — члены ОЭСР сообщили о росте безработицы, в 17 из них от потери работы женщины пострадали сильнее. Кроме того, средний разрыв между зарплатами мужчин и женщин составил 15%.

К тому же до коронавируса женщины в среднем тратили на неоплачиваемый уход за детьми на шесть часов в неделю больше, чем мужчины, а во время пандемии этот разрыв увеличился до 7,7 часа. Таким образом, в неделю женщины тратят на уход за ребенком в среднем 31,5 часа в неделю (то есть практически столько же, сколько составляет полноценная трудовая ставка). В связи с дополнительными обязанностями по уходу за детьми женщины были вынуждены чаще уходить с работы.

В PwC отметили, что для снижения негативного влияния COVID-19 на работающих женщин к 2030 году необходимо ускорить прогресс по обеспечению гендерного равенства вдвое по сравнению с нынешними темпами.

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С начала пандемии число безработных в России достигло почти 5 млн человек
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По высчитанному компанией индексу возможностей и прав женщин за 2021 год лидером стала Исландия — уровень трудоспособности женщин в стране составляет 84%, показатель безработицы среди них 3%, а разрыв в гендерном участии в рабочей силе — 5%.

Наибольшее улучшение показателей рынка труда для женщин продемонстрировала Греция. Сильнее всего упали эти показатели в Португалии.

По словам партнера PwC в России Карины Худенко, негативное влияние пандемии на женщин обусловлено тем, какие именно отрасли больше всего пострадали от COVID-19. «На мировом рынке труда больше женщин заняты в секторах услуг, таких как гостиничное обслуживание и общественное питание, а также розничная торговля. Из-за социального дистанцирования и карантина в этих сегментах произошла беспрецедентная потеря рабочих мест», — объяснила она.

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Фото:Александр Вильф / РИА Новости

Эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza осенью прошлого года пришли к выводу, что на пике пандемии, который пришелся на второй квартал 2020-го, в России было фактически 9,3 млн безработных, что составляет более 12% от всей рабочей силы страны.

В компании заявили, что к 4,47 млн человек, которых Росстат официально признавал безработными в этот период, добавилась так называемая «потенциальная рабочая сила» — люди, которые либо ищут работу, но не могут приступить к ней сразу, либо не заняты поиском, но могут начать работать прямо сейчас. Таковых насчитали 4,87 млн человек.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус пандемия женщины ущерб работа
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