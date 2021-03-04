PwC описала нанесенный COVID-19 ущерб работающим женщинам

Пандемия привела к большему числу сокращений и увольнений среди женщин по сравнению с мужчинами. Она также вынудила женщин чаще уходить с работы, чтобы ухаживать за детьми

Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Пандемия коронавирусной инфекции привела к экономическому спаду, который затронул женщин в большей мере, чем мужчин. К таким выводам пришли эксперты аудиторской сети PwC по итогам проведенного исследования (есть у РБК).

Специалисты проанализировали расширение экономических прав и возможностей женщин в 33 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, Россия не является членом) и пришли к выводу, что последствия COVID-19 непропорционально сильно затрагивают женщин. Это может привести к тому, что достижения женщин в сфере труда вернутся к уровню 2017 года.

Исследование показало, что уровень безработицы среди женщин рос быстрее, чем общий уровень безработицы в период пандемии. Кроме того, женщины подвергались более высоким рискам потери работы и чаще мужчин отправлялись в отпуск за свой счет.

В 2020 году 24 страны — члены ОЭСР сообщили о росте безработицы, в 17 из них от потери работы женщины пострадали сильнее. Кроме того, средний разрыв между зарплатами мужчин и женщин составил 15%.