Решетников допустил новую волну сокращений в России

Это, по словам министра, может произойти в марте. Часть компаний может сократить занятость в тех сферах, которые не восстановились в полном объеме, в первую очередь речь идет о сфере услуг, уточнил министр

Минэкономразвития (МЭР) допускает, что в марте компании в сфере услуг, включая заведения общественного питания и гостиничного бизнеса, могут начать сокращать сотрудников. Об этом во время заседания президиума фракции «Единая Россия» заявил глава ведомства Максим Решетников.

«Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме. Это в первую очередь общепит, это сфера услуг, сфера развлечений и гостиничная сфера», — сказал он.

По словам министра, сейчас МЭР по поручению президента Владимира Путина готовит предложения по дополнительным мерам поддержки этих секторов экономики.

Как отметил Решетников, это крайне важно для поддержания занятости наряду с теми мерами, которые уже были озвучены в январе. Кроме того, глава Минэкономразвития сообщил, что в настоящий момент по поручению президента готовится выпуск нормативных актов, которые связаны с дополнительными мерами поддержки безработных и их трудоустройства.