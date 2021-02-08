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Решетников допустил новую волну сокращений в России

Это, по словам министра, может произойти в марте. Часть компаний может сократить занятость в тех сферах, которые не восстановились в полном объеме, в первую очередь речь идет о сфере услуг, уточнил министр

Минэкономразвития (МЭР) допускает, что в марте компании в сфере услуг, включая заведения общественного питания и гостиничного бизнеса, могут начать сокращать сотрудников. Об этом во время заседания президиума фракции «Единая Россия» заявил глава ведомства Максим Решетников.

«Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме. Это в первую очередь общепит, это сфера услуг, сфера развлечений и гостиничная сфера», — сказал он.

По словам министра, сейчас МЭР по поручению президента Владимира Путина готовит предложения по дополнительным мерам поддержки этих секторов экономики.

Планы компаний на расширение и сокращение бизнеса. Инфографика
Бизнес

Как отметил Решетников, это крайне важно для поддержания занятости наряду с теми мерами, которые уже были озвучены в январе. Кроме того, глава Минэкономразвития сообщил, что в настоящий момент по поручению президента готовится выпуск нормативных актов, которые связаны с дополнительными мерами поддержки безработных и их трудоустройства.

Он добавил, что в период с марта по апрель кабмин намерен списать почти 500 млрд руб. кредитов в рамках льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса в случае сохранения занятости.

4 февраля на совещании с президентом Решетников заявил, что основной риск для роста доходов населения и макроэкономической стабильности в целом несет резкий рост цен на продовольствие. По его словам, после того как Путин в декабре поручил разобраться с подорожанием базовых продуктов, цены на подсолнечное масло и сахар стабилизировались.

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Минэкономразвития не увидело «драматического» сокращения малого бизнеса
Экономика
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Позднее глава Минэкономразвития говорил, что российская экономика начала активно восстанавливаться. «Рост экономики сейчас уже идет. <…> Первый квартал мы еще сравниваем с первым кварталом прошлого года, когда COVID-19 еще не было, ограничений еще не было, когда экономика работала в другом режиме, — конечно, мы еще не дотягиваем», — сказал он.

По его мнению, доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом кварталах 2021 года. «Сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы», — заверил министр.

Автор
Михаил Юшков
Минэкономразвития Максим Решетников сокращения персонала
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