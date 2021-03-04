Верховный суд назвал уважительные причины невыплаты алиментов
Невыплата в положенный срок алиментов не должна наказываться в тех случаях, когда к ней привели обстоятельства, возникшие независимо от желания и воли плательщика. К такому выводу пришел Верховный суд, на пленуме которого 4 марта обсуждались вопросы, возникающие при рассмотрении в судах дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
В качестве уважительных причин неуплаты алиментов в проекте постановления пленума, как сообщает РАПСИ, названы:
- болезнь;
- нетрудоспособность;
- невыплата заработной платы работодателем;
- задержка или неправильное перечисление банком сумм по алиментам;
- прохождение лицом военной службы по призыву;
- вина других лиц;
- обстоятельства непреодолимой силы.
В Верховном суде особо отметили, что данный список уважительных причин не является окончательным, а потому судам при разбирательстве каждого конкретного дела необходимо учитывать его обстоятельства, в том числе материальное и семейное положение алиментщика, и объяснять, почему то или иное было или не было признано уважительной причиной невыплаты алиментов.
При этом в документе подчеркивается, что попадание алиментщика в места лишения свободы само по себе уважительной причиной для освобождения от ответственности за невыплату алиментов не является. В этой ситуации суду, в частности, необходимо выяснить, привлекался ли алиментщик в период отбывания наказания к оплачиваемому труду и не отказывался ли от работы без уважительных причин.