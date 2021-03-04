Верховный суд назвал уважительные причины невыплаты алиментов

Несогласие с установленным размером алиментов уважительной причиной не является, указал Верховный суд

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Невыплата в положенный срок алиментов не должна наказываться в тех случаях, когда к ней привели обстоятельства, возникшие независимо от желания и воли плательщика. К такому выводу пришел Верховный суд, на пленуме которого 4 марта обсуждались вопросы, возникающие при рассмотрении в судах дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В качестве уважительных причин неуплаты алиментов в проекте постановления пленума, как сообщает РАПСИ, названы:

болезнь;

нетрудоспособность;

невыплата заработной платы работодателем;

задержка или неправильное перечисление банком сумм по алиментам;

прохождение лицом военной службы по призыву;

вина других лиц;

обстоятельства непреодолимой силы.

В Верховном суде особо отметили, что данный список уважительных причин не является окончательным, а потому судам при разбирательстве каждого конкретного дела необходимо учитывать его обстоятельства, в том числе материальное и семейное положение алиментщика, и объяснять, почему то или иное было или не было признано уважительной причиной невыплаты алиментов.

При этом в документе подчеркивается, что попадание алиментщика в места лишения свободы само по себе уважительной причиной для освобождения от ответственности за невыплату алиментов не является. В этой ситуации суду, в частности, необходимо выяснить, привлекался ли алиментщик в период отбывания наказания к оплачиваемому труду и не отказывался ли от работы без уважительных причин.