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Верховный суд назвал уважительные причины невыплаты алиментов

Несогласие с установленным размером алиментов уважительной причиной не является, указал Верховный суд
Фото: Георгий Андреев / ТАСС
Фото: Георгий Андреев / ТАСС

Невыплата в положенный срок алиментов не должна наказываться в тех случаях, когда к ней привели обстоятельства, возникшие независимо от желания и воли плательщика. К такому выводу пришел Верховный суд, на пленуме которого 4 марта обсуждались вопросы, возникающие при рассмотрении в судах дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В качестве уважительных причин неуплаты алиментов в проекте постановления пленума, как сообщает РАПСИ, названы:

  • болезнь;
  • нетрудоспособность;
  • невыплата заработной платы работодателем;
  • задержка или неправильное перечисление банком сумм по алиментам;
  • прохождение лицом военной службы по призыву;
  • вина других лиц;
  • обстоятельства непреодолимой силы.

В Верховном суде особо отметили, что данный список уважительных причин не является окончательным, а потому судам при разбирательстве каждого конкретного дела необходимо учитывать его обстоятельства, в том числе материальное и семейное положение алиментщика, и объяснять, почему то или иное было или не было признано уважительной причиной невыплаты алиментов.

При этом в документе подчеркивается, что попадание алиментщика в места лишения свободы само по себе уважительной причиной для освобождения от ответственности за невыплату алиментов не является. В этой ситуации суду, в частности, необходимо выяснить, привлекался ли алиментщик в период отбывания наказания к оплачиваемому труду и не отказывался ли от работы без уважительных причин.

Несогласие с установленным размером алиментов уважительной причиной не является, указал Верховный суд. В этой ситуации плательщик должен добиваться пересмотра взимаемой с него суммы установленным законом путем.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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В феврале 2019 года Конституционный суд признал незаконным взыскание алиментов с ряда выплат. В частности, речь идет о компенсациях, которые работодатель выплачивает сотруднику за износ принадлежащих ему инструментов.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) составила портрет типичного неплательщика. По данным ведомства, в подавляющем большинстве случаев (83%) дела о взыскании алиментов возбуждаются в отношении мужчин. Женщины оказываются должниками перед собственными детьми в разы реже. При этом чаще всего долги по алиментам имеют люди (независимо от пола) в возрасте от 30 до 42 лет, то есть достаточно молодые и вполне трудоспособные.

Автор
Евгений Калюков
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