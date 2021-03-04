Союз пациентов заявил об отсутствии лекарств для страдающих болезнью Гоше

Как сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, отмена двух аукционов подряд в рамках программы ВЗН происходит впервые.
Что такое программа Минздрава «14 ВЗН»
Федеральная программа Минздрава «14 высокозатратных нозологий» существует с 2008 года. Сначала в нее входило семь заболеваний, в 2018 году добавилось пять, а в конце 2019 года — еще два. В рамках «14 ВЗН» Минздрав собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает их за счет средств федерального бюджета. Минздрав обеспечивает по программе пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом, болезнью Гоше и другими редкими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.
Общее количество пациентов с подпадающими под программу заболеваниями в 2020 году составило 149 254 человека, в заявке на 2021 год значится более 165 тыс. человек. Ранее Минфин уточнял, что в 2020 году на программу «14 ВЗН» выделено 61,8 млрд руб., а в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд.
Как отмечают «Известия», купить препарат для пациентов с болезнью Гоше в аптеках невозможно, так как государство закупает его адресно и выдает бесплатно. Стоимость лекарства весьма высокая — месячный курс терапии при болезни Гоше может доходить до 1,5 млн руб.
Программа «14 ВЗН», в которую включены люди, страдающие болезнью Гоше, подразумевает закупку трех необходимых им лекарств: имиглюцеразы, велаглюцеразы-альфа и талиглюцеразы-альфа. По словам Алексея Василевского (заместитель Тереховой), примерно 70% пациентов с болезнью Гоше в России необходима именно имиглюцераза. «Остальные препараты появились позже и назначены меньшему числу пациентов. В частности, талиглюцераза-альфа вошла в список «14 ВЗН» год назад, и пока ее получают единицы», — отметил он.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава.
Болезнь Гоше — наследственное заболевание, при котором в организме не хватает фермента, расщепляющего некоторые жиры. Пациентам необходима фермент-заместительная терапия: без нее в клетках накапливаются эти нерасщепленные жиры, и клетки погибают.
В конце прошлого года Союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарств на фоне пандемии. С письмом об этом организация обратилась к президенту Владимиру Путину, а также в правительство, Минздрав и Минпромторг со списком препаратов, которые являются дефицитными в России.
В обращении говорилось, что с августа 2020-го наблюдается острая нехватка лекарств, среди которых есть жизненно важные для лечения онкобольных, пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другими недугами.