Союз пациентов заявил об отсутствии лекарств для страдающих болезнью Гоше

Пациенты не получают жизненно необходимый препарат (имиглюцераза) несколько месяцев, утверждают в организации. Такая ситуация с лекарством происходит впервые

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Пациенты с болезнью Гоше, которых в России насчитывается 450 человек, минимум два месяца не получают жизненно необходимый препарат имиглюцераза. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз пациентов.

Председатель межрегиональной общественной организации «Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше, и их семьям» Марина Терехова в беседе с изданием заявила, что некоторые из них не получают лекарство уже более полугода.

До 2019 года, как отмечает издание, пациенты получали препарат имиглюцераза, который производит международная фармацевтическая группа Sanofi. Затем его биоаналог (глуразим) начала выпускать российская компания «Генериум».

По данным сайта госзакупок, с конца прошлого года по настоящее время прошли два аукциона на поставку глуразима, но «Генериум» оба раза не принял участие в торгах. Когда состоится следующий аукцион, пока не известно. В пресс-службе «Генериума» сообщили изданию, что компания не участвует в аукционах, так как не выполняет функции дистрибьютора, а является производителем глуразима.