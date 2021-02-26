Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽12,5 млн за слив сточных вод Общество, 07:18 Одни антирекорды. Россия показала худший за 18 лет результат в еврокубках Спорт, 07:00 Предприятие «Ростеха» разработало «антидронные кейсы» для силовиков Бизнес, 07:00 Ученые зафиксировали рекордное снижение скорости Гольфстрима Общество, 06:51 Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» Общество, 06:32 Минздрав закупит только половину нужного объема лекарств от гемофилии Общество, 06:26 Более 200 тыс. москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке Общество, 05:51 У парламента в Ереване остались ночевать более сотни оппозиционеров Политика, 05:06 Сообщивший о проблемах с двигателем Boeing экстренно сел в Шереметьево Общество, 05:01 Израиль свернул программу «вакцинной дипломатии» после проверки Политика, 04:33 Елизавета II попросила британцев привиться от коронавируса Общество, 04:31 Рогозин пригласил делегацию NASA посмотреть на пуск с Байконура Общество, 03:59 Госдеп попросил военных Армении не вмешиваться во внутреннюю политику Политика, 03:24 США нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена Политика, 03:19
Общество ,  
0 

Минздрав закупит только половину нужного объема лекарств от гемофилии

Эксперты заявляют, что их объема хватит только на полгода. Причина, по их мнению, в нехватке средств у Минздрава. Осенью пациентские организации жаловались президенту на перебои с поставками лекарств от редких болезней
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министерство здравоохранения сократило закупки четырех препаратов для лечения самой распространенной формы гемофилии — гемофилии типа А. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные тендеров.

Речь идет об антиингибиторном коагулянтном комплексе (АИК), октокоге альфа, симоктокоге альфа и эмицизумабе. В прошлом году эти лекарства включили в госпрограмму высокозатратных нозологий.

Минздрав должен был приобретать препараты на основании консолидированных запросов регионов. Так, АИК необходимо на 2021 год 31,22 международных единиц (МЕ, в фармакологии единица измерения дозы вещества, основанная на его биологической активности). При этом тендеры размещены только на 18 млн МЕ.

Пациенты с гемофилией пожаловались Мишустину на перебои с лекарствами
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Октокога и симоктокога регионы запросили в общей сложности более 367 млн МЕ, однако власти объявили закупки только на 186,5 млн МЕ. Эмицизумаба планируют приобрести 0,61 млн мг, в то время как больницам требуется 1,22 млн мг.

В министерстве сообщили «Коммерсанту», что поставка препаратов для лечения гемофилии запланирована на март—апрель. По мнению опрошенных изданием экспертов, процедура проведения торгов в любом случае приведет к сбоям поставок.

По словам президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева, этих объемов лекарство хватит российским клиникам только на полгода. Он заявил, что если Минздрав в ближайшее время не объявит дополнительные торги, то общество будет обращаться за разъяснениями.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом

Минфин объяснил возврат в бюджет средств на лекарства от редких болезней
Общество
Фото:Мария Дмитриенко / ТАСС

Жулев отметил, что с угрозой срывов поставок лекарство от заболевания в России столкнулись впервые. По его мнению, причиной является нехватка средств: в программу высокозатратных нозологий добавили новые болезни, но финансирование оставили на прежнем уровне. Эксперт отметил, что похожая ситуация складывается и с дорогими препаратами для других болезней из программы — например, рассеянного склероза и болезни Гоше.

Осенью 2020 года пациентские организации сообщили президенту Владимиру Путину, что столкнулись с серьезными перебоями с обеспечением препаратами для лечения высокозатратных нозологий. Медики заявили, что главная проблема заключается в недофинансировании закупок лекарств с переходящим трехмесячным запасом на следующий календарный год. Кроме того, в России выросло число пациентов, которым требуются дорогие препараты, закупаемые государством.

Голикова сообщила о создании фонда для помощи детям с редкими болезнями
Общество
Фото:council.gov.ru

Позже Центр стратегических разработок выяснил, что распределение расходов на закупку лекарств для редких заболеваний неравномерно среди российских субъектов — на десять регионов приходится примерно 50% всех трат. В связи с этим эксперты предлагают снять с региональных и переложить на федеральный бюджет закупку всех лекарств для орфанных (редких) заболеваний. К ним отнесены 260 болезней, только 28 финансируются напрямую из федеральной казны. Закупка лекарств для остальных находится в ведении регионов.

Автор
Михаил Котляр
лекарства закупки Минздрав
Материалы по теме
Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Общество
Минздрав решил привлечь к борьбе с редкими болезнями епископа и муфтия
Общество
Голикова сообщила о создании фонда для помощи детям с редкими болезнями
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter