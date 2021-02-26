Минздрав закупит только половину нужного объема лекарств от гемофилии

Эксперты заявляют, что их объема хватит только на полгода. Причина, по их мнению, в нехватке средств у Минздрава. Осенью пациентские организации жаловались президенту на перебои с поставками лекарств от редких болезней

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Министерство здравоохранения сократило закупки четырех препаратов для лечения самой распространенной формы гемофилии — гемофилии типа А. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные тендеров.

Речь идет об антиингибиторном коагулянтном комплексе (АИК), октокоге альфа, симоктокоге альфа и эмицизумабе. В прошлом году эти лекарства включили в госпрограмму высокозатратных нозологий.

Минздрав должен был приобретать препараты на основании консолидированных запросов регионов. Так, АИК необходимо на 2021 год 31,22 международных единиц (МЕ, в фармакологии единица измерения дозы вещества, основанная на его биологической активности). При этом тендеры размещены только на 18 млн МЕ.

Октокога и симоктокога регионы запросили в общей сложности более 367 млн МЕ, однако власти объявили закупки только на 186,5 млн МЕ. Эмицизумаба планируют приобрести 0,61 млн мг, в то время как больницам требуется 1,22 млн мг.