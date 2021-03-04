ФСБ пресекла теракт из «ненависти к власти» в Калининградской области

Взрывное устройство, как уточнили в ФСБ, было обнаружено по месту жительства задержанного. Кроме того, там были найдены инструкция по его изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы «оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.
В ЦОС ФСБ не уточнили, по какой статье возбуждено дело и на каком энергетическом объекте задержанный планировал совершить теракт.
В середине февраля спецслужбы задержали на юге России 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе. Задержания проводились в четырех регионах — Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. По данным ФСБ, все задержанные были членами террористической организации, занимались вербовкой и планировали нападения.
Как сообщили в силовом ведомстве, они входили в запрещенную в России организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ). В ходе задержаний спецслужбы нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, в том числе «пояс смертника» с поражающими элементами. Задержанным предъявили обвинения по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК).