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ФСБ пресекла теракт из «ненависти к власти» в Калининградской области

Силовики задержали россиянина, который, по версии ФСБ, планировал совершить теракт «по мотивам ненависти к действующей власти» на одном из энергетических объектов региона. У него дома обнаружили взрывное устройство

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

ФСБ задержала россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики в Калининградской области. У него было изъято самодельное взрывное устройство, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти», — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что задержанный также осуществлял вербовку местных жителей для участия в террористической деятельности.

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Взрывное устройство, как уточнили в ФСБ, было обнаружено по месту жительства задержанного. Кроме того, там были найдены инструкция по его изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы «оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

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В ЦОС ФСБ не уточнили, по какой статье возбуждено дело и на каком энергетическом объекте задержанный планировал совершить теракт.

Силовики задержали членов террористической организации в десяти регионах
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Фото:ФСБ России

В середине февраля спецслужбы задержали на юге России 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе. Задержания проводились в четырех регионах — Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. По данным ФСБ, все задержанные были членами террористической организации, занимались вербовкой и планировали нападения.

Как сообщили в силовом ведомстве, они входили в запрещенную в России организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ). В ходе задержаний спецслужбы нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, в том числе «пояс смертника» с поражающими элементами. Задержанным предъявили обвинения по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК).

Автор
Михаил Юшков
ФСБ теракт Калининградская область вербовка
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