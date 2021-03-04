ФСБ пресекла теракт из «ненависти к власти» в Калининградской области

Силовики задержали россиянина, который, по версии ФСБ, планировал совершить теракт «по мотивам ненависти к действующей власти» на одном из энергетических объектов региона. У него дома обнаружили взрывное устройство

Видео: ФСБ России

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ФСБ задержала россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики в Калининградской области. У него было изъято самодельное взрывное устройство, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти», — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что задержанный также осуществлял вербовку местных жителей для участия в террористической деятельности.